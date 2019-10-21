Лукашенко впервые за долгое время посетит ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 ноября посетит Австрию, это будет первой поездкой лидера в ЕС за долгое время, сообщает РИА «Новости».

Планируется, что Лукашенко встретится с президентом Австрии Александером ван дер Белленом.

В мае 2016 года Лукашенко посещал Рим и Ватикан с официальным визитом. До этого Лукашенко долгое время не был в ЕС из-за санкций о отношении него и других белорусских чиновников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: —Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

— Лукашенко заявил, что устал быть президентом