Рада одобрила закон о снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности, сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали 373 парламентария, при этом минимальное необходимое число голосов — 300.

До этого законопроект был одобрен 363 депутатами в первом чтении.

От участия в голосовании отказалась лишь фракция партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», сославшись на нарушение регламента при принятии документа.

Остальные фракции поддержали законопроект. Теперь документ должен подписать президент страны Владимир Зеленский.

Ранее депутаты Рады предварительно одобрили снятие депутатской неприкосновенности.