Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8

Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.

По его словам, если Россия присоединится к G7 без каких-либо условий, то это будет признанием слабости семи стран, которые приняли отстранить Россию пять лет назад, а также признанием неэффективности данного решения.

«Это было бы стратегической ошибкой для нас», — добавил Макрон.

Французский лидер отметил, что Россия сможет присоединиться только в том случае, если будет разрешен кризис на Украине на основе минских соглашений.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на предложение вернуть Россию в G8 .