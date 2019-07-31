Суд США закрыл дело о сговоре с Россией

В США суд закрыл дело, открытое после обвинений демократов в адрес предвыборного штаба Дональда Трампа в сговоре с Россией, передает РИА «Новости».

Демократическая партия США в апреле 2018 года подала в суд на российское правительство и штаб Трампа, заявив, что стороны якобы причастны к хакерским атакам 2015 и 2016 годов, направленных на дискредитацию демократов и продвижение Трампа в предвыборной гонке.

Суд пришел к выводу, что аргументы обвинения не имеют юридического веса.

США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году.

Российские представители отрицали все доводы.