Зеленский показал свои мышцы

Украинский лидер Владимир Зеленский показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента. Снимок он опубликовал в социальных сетях.

На фото Зеленский показывает свои мышцы. Стоит отметить, что на фотографии помимо Зеленского есть глава его администрации Андрей Богдан и личный тренер Зеленского.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — написал Зеленский.

До этого новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что бывшие украинские силовики и представители власти из команды экс-президента страны Петра Порошенко вытащили все серверы с информацией из здания Совета национальной безопасности и обороны Украины

Ранее сообщалось, что Зеленский похвастался фото с шаурмой.

Он добавил, что когда нет времени, шаурма может быть решением.