Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про «Политику для начинающих». Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что украинцы подарили Зеленскому пособие в Киеве во время книжного фестиваля.
Как отмечается, в этой книге описана политическая система и идеология страны в детской понятной форме.
В ответ на такой подарок Зеленский улыбнулся и с благодарностью взял книгу.
Ранее сообщалось, что красную ковровую дорожку расстелили перед Зеленским.