Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про «Политику для начинающих». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что украинцы подарили Зеленскому пособие в Киеве во время книжного фестиваля.

Как отмечается, в этой книге описана политическая система и идеология страны в детской понятной форме.

В ответ на такой подарок Зеленский улыбнулся и с благодарностью взял книгу.

Ранее сообщалось, что красную ковровую дорожку расстелили перед Зеленским.