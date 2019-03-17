Пушков отреагировал на слова украинской журналистки о крымчанах

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Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая пришла к выводу, что крымчане в составе России не скучают по Украине.

Он отметил, что для ностальгии по Украине в Крыму просто нет оснований.

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«А с чего бы ей (ностальгии по Украине. — «Газета.Ru») быть? 23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?!» — написал Пушков.

Ранее автор блога на украинском интернет-портале «Страна.ua» Олеся Медведева по итогам своей поездки в Крым констатировала, что жители полуострова не хотят возвращаться в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.