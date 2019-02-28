Россия готова предоставить площадку Индии и Пакистану для переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку для переговоров Индии и Пакистану, если они захотят. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если они захотят, то, конечно», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о переговорной площадке.

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Ранее кПакистан провел обстрелы населенных пунктов на границе с Индией.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана обострился после 14 февраля, когда произошел теракт рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир.