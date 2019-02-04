В Великобритании могут ввести санкции против Венесуэлы

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Власти Великобритании задумались над введением санкций против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Режим Мадуро должен перестать существовать», — заявил источник.

Также он отметил, что в настоящее время власти Великобритании изучаются различные варианты достижения мира в Венесуэле. Рассматривается и вариант введения санкций.

Ранее сообщалось, что страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.