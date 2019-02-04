В Великобритании могут ввести санкции против Венесуэлы
Власти Великобритании задумались над введением санкций против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Терезы Мэй.
«Режим Мадуро должен перестать существовать», — заявил источник.
Также он отметил, что в настоящее время власти Великобритании изучаются различные варианты достижения мира в Венесуэле. Рассматривается и вариант введения санкций.
Ранее сообщалось, что страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.