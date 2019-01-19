В сети высмеяли фото Порошенко с деревенскими детьми
Пользователи сети высмеяли фотографию украинского президента Петра Порошенко с деревенскими детьми, играющими в хоккей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Снимок глава Украины выложил у себя на фейсбуке.
«И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта!», — написал Порошенко.
Некоторые люди обратили внимание на контраст между дорогой одеждой политика и скромным внешним видом ребят.
«Может дойдет до него наконец-то, что пора поднимать страну, по ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков», — написал один пользователь.
Блогер Евгений Черняк высказался о том, какими клюшками дети играли в хоккей.
«Самодельные клюшки из лопат и палок. Без коньков. Украина — это Европа», — написал Черняк.
Один из пользователей заметил, что Порошенко даже «зажал» коробку конфет «Рошена» за эту фотографию.
Ранее сообщалось, что в соцсетях высмеяли лицо Порошенко на вручении томоса.