В сети высмеяли фото Порошенко с деревенскими детьми

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Пользователи сети высмеяли фотографию украинского президента Петра Порошенко с деревенскими детьми, играющими в хоккей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Снимок глава Украины выложил у себя на фейсбуке.

«И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта!», — написал Порошенко.

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Некоторые люди обратили внимание на контраст между дорогой одеждой политика и скромным внешним видом ребят.

«Может дойдет до него наконец-то, что пора поднимать страну, по ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков», — написал один пользователь.

Блогер Евгений Черняк высказался о том, какими клюшками дети играли в хоккей.

«Самодельные клюшки из лопат и палок. Без коньков. Украина — это Европа», — написал Черняк.

Один из пользователей заметил, что Порошенко даже «зажал» коробку конфет «Рошена» за эту фотографию.

Ранее сообщалось, что в соцсетях высмеяли лицо Порошенко на вручении томоса.