Захарова ответила на ультиматум США по ДРСМД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что США планируют приостановить свои обязательства по ДРСМД, если Россия не вернется к соблюдению договора, передает ТАСС.
«Россия неукоснительно соблюдает положения договора», — сказала Захарова.
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Она также подчеркнула, что американской стороне это известно.
Ранее Помпео объявил, когда США приостановят ДРСМД.