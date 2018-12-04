Захарова ответила на ультиматум США по ДРСМД

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что США планируют приостановить свои обязательства по ДРСМД, если Россия не вернется к соблюдению договора, передает ТАСС.

«Россия неукоснительно соблюдает положения договора», — сказала Захарова.

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Она также подчеркнула, что американской стороне это известно.

Ранее Помпео объявил, когда США приостановят ДРСМД.