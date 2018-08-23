Эксперт: надо настаивать на немедленном консульском доступе к Скрипалям
Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин счиатет, что российским властям нужно приступать к более решительным действиям для выяснения истинного состояния семейства Скрипалей, передает НСН.
«Нам сейчас надо настаивать на немедленном консульском доступе к Юлии и Сергею Скипалям. Особенно к Сергею.
Также нужно усилить давление по линии наших правозащитных организаций», — заявил Платошкин.