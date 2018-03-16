Трамп выразил «осторожный оптимизм» по ситуации с КНДР

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Главы государства обсудили ситуацию с Северной Кореей.

«Оба лидера подтвердили важность обучения на ошибках прошлого и пообещали продолжить тесное сотрудничество, чтобы сохранить максимальное давление на северокорейский режим», — говорится в сообщении.

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Также Трамп подтвердил свое намерение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая.

«Оба лидера выразили осторожный оптимизм по поводу недавних событий и согласились, что у КНДР есть более яркий путь, если она выберет его», — отмечает Белый дом.

Ранее в Госдепартаменте ответили на вопрос о дате переговоров лидеров США и КНДР.