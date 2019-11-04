«Смерть Америке»: как иранцы захватили посольство США

4 ноября 1979 года иранские студенты ворвались в посольский комплекс США в Тегеране, занимавший площадь около 7 га и окруженный кирпичными стенами высотой 3-3,5 м, а также защищенный массивными металлическими воротами. Под крики «Смерть Америке!» и «Отдайте нам шаха!» они захватили 66 заложников, наиболее высокопоставленным из которых оказался секретарь Виктор Томсет. 13 человек позже отпустили. Но большая часть сотрудников посольства находилась в плену на протяжении 444 дней.

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Выбор иранских радикалов мог пасть на советское посольство

«Было воскресенье. В исламских странах отдыхают по пятницам, так что в американском посольстве в Тегеране начался обычный рабочий день, — отмечал известный журналист Леонид Млечин в своей книге «Загадки и тайны холодной войны». – С раннего утра у посольства собралась толпа, выкрикивавшая антиамериканские лозунги. В этом не было ничего необычного. Такие митинги после Исламской революции устраивались чуть ли не каждый день. 14 февраля тегеранская толпа даже на несколько часов захватила американское посольство, но ее быстро разогнали».

После инцидента архив посольства эвакуировали в ФРГ. Однако к моменту нового нападения вернули в Тегеран: власти США ошибочно решили, что пик кризиса миновал.

Еще одну попытку намеревался предпринять в сентябре студент Эбрагим Асгарзаде. На тайном собрании своей группы студенты голосовали за цель, которую следует атаковать. Также рассматривалось посольство Советского Союза, где был установлен «марксистский и безбожный режим». Однако тремя голосами против двух победил американский вариант. Дальше разговоров дело в тот раз, однако, не продвинулось. Зато к ноябрю обстановка в столице Ирана оказалась накалена до предела.

Неожиданный штурм

Итак, около 6 часов 30 минут утра 4 ноября 1979 года толпа иранских студентов, лояльных аятолле Рухолле Хомейни, собралась для проведения запланированной акции.

Изначально студенты намеревались провести лишь символический захват, сделать заявления для прессы и покинуть здание, когда для наведения порядка явились бы правоохранители. В пользу такого сценария акции свидетельствовали плакаты с надписями: «Не бойся. Мы просто хотим присесть». Кроме того, когда охранники посольства выхватили огнестрельное оружие, один из активистов сказал американцам: «Мы не хотим никому причинить вреда». Однако настроение толпы резко переменилось, едва стало понятно, что секьюрити не будут стрелять по нападающим и на деле готовы только пугать.

Примерно в 11:00 протестующие перебили цепь, запиравшую ворота посольства, и хлынули на территорию.

Попытка дать отпор была предпринята внутри двухэтажного здания канцелярии, известного как «Форт Апач», сверхпрочного сооружения, где хранились секретные документы. 13 морских пехотинцев в пуленепробиваемых жилетах и противогазах забаррикадировались на верхнем этаже и применили слезоточивый газ. Американские дипломаты обзванивали иранских официальных лиц в надежде на помощь. Иранские блюстители закона студентам совершенно не препятствовали, а нескольких охранников-американцев протестующие в итоге разоружили, прорвавшись в главное здание.

Американцы не успели уничтожить архив

Посла США Уильяма Салливана там не оказалось. Еще раньше, в связи с понижением уровня дипломатических отношений на фоне Исламской революции, его отозвали в Вашингтон. Поэтому работой посольства руководил временный поверенный в делах США в Иране Брюс Лейнген. С утра 4 ноября он вместе с помощником и охранником находился в иранском МИД. Получив сообщения о происходящем по телефону, представитель дипмиссии заявил протест министру иностранных дел Ибрагиму Язди. Тот пообещал урезонить толпу, однако реальных рычагов влияния на ситуацию не имел. Примерно в час дня Лейнген отдал секретарю посольства Виктору Томсету приказ об уничтожении секретных документов.

«Резидент ЦРУ первым делом приказал уничтожить документы, — указывается у Млечина. – По инструкции запрещалось хранить больше документов, чем можно уничтожить в течение получаса. Но главный дезинтегратор бумаг сломался через несколько минут. Пустили в ход ручной измельчитель. Шифровки не уничтожались, а только разрезались на мелкие полоски. Разведчики покинули помещение резидентуры, оставив кучу нарезанной бумаги на полу. Хотели ее поджечь, но подумали, что надежная сейфовая дверь продержится до появления сил порядка. Вот почему многие секретные документы, найденные в посольстве, иранцы сумели восстановить и опубликовать».

Тем временем к комплексу посольских зданий начали подъезжать автобусы с новыми демонстрантами.

Аятолла Хомейни в решающий момент избрал странную позицию. Так, прибывшему в его резиденцию в Куме с докладом министру Язди Высший руководитель Ирана отдал поручение «пойти и выгнать» протестующих. Однако вечером того же дня аятолла выступил по радио с заявлением в поддержку захвата, назвав его «второй революцией, еще более крупной, чем первая», а посольство – «американским шпионом в Тегеране». Язди, слушавший приемник и, по его же собственным словам, горевший желанием помочь американцам, оказался в крайнем смятении. Он не понимал, что нужно делать дальше.

Правительство Ирана ушло в отставку в знак протеста

В знак протеста с захватом посольства весь кабинет правительства страны, включая Язди и премьер-министра Мехди Базаргана, подал в отставку на следующий день. Акцию поддерживающих Хомейни студентов они назвали «противоречащей национальным интересам Ирана». Базарган охарактеризовал захват заложников как «наиболее унизительное событие» периода его премьерства. Ряд исследователей склонен объяснять атаку на посольство США внутренней борьбой в революционном руководстве Ирана между условно «умеренной» фракцией во главе с Язди и Базарганом, с одной стороны, и более радикально настроенным исламским духовенством, с другой.

Участники нападения позже признавались, что истинной целью акции действительно являлось смещение Язди, Базаргана и остальных министров со своих постов.

Впоследствии экс-премьер перешел в оппозицию, став одним из наиболее решительных критиков новых властей, выступал против ирано-иракской войны. За свою позицию Базарган и его соратники подвергались преследованиям и избиениям.

Худшие дни президента Картера

К 16:00 территория посольства была полностью под контролем молодых людей, которые объявили себя членами организации «Исламские студенты – последователи курса имама Хомейни».

В руки студентов попали 66 заложников – морпехи, дипломаты, технические работники. Еще шестерым сотрудникам удалось бежать. Они укрылись в посольстве Великобритании, а затем были переправлены к канадцам, которые смогли их вывезти из Ирана в результате секретной операции 28 января 1980 года. Американцам тогда вручили канадские паспорта и выдали их за членов канадской съемочной группы.

Остальным сотрудникам посольства и охранникам нападавшие завязали глаза, предложив фотографам делать снимки. Согласно воспоминаниям первого президента Ирана Абольхасана Банисадра, опубликованным в книге «Моя очередь говорить: Иран, революция и секретные сделки с США» в 1991 году, активное участие в операции по захвату и удерживанию заложников сыграл будущий президент страны Махмуд Ахмадинежад.

Захватчики потребовали от США выдачи свергнутого шаха Резы Пехлеви, бежавшего из Ирана в разгар Исламской революции и находившегося в те дни на лечении в Нью-Йорке.

Президент США Джимми Картер получил тревожные известия из Тегерана, отдыхая в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Вернувшись в Белый дом, он признался журналистам: «Эти последние два дня стали наихудшими из всех». Госсекретарь Сайрус Вэнс, выступавший против силовой операции по освобождению заложников, воздержался от комментариев: «Сейчас не время для риторики, а время для спокойной, полезной и настойчивой дипломатии».

Смерть шаха подтолкнула к переговорам

«Стоит приглядеться ко всему происходящему повнимательнее, и начинаешь обнаруживать, что видимая стихийность прикрывает четкую организованность – толпа собирается по сигналам, недоступным постороннему наблюдателю, шествует по продуманным невидимыми руководителями путям, срывается на вопль по команде и так же по команде умолкает. Как волосок не упадет с головы правоверного, если того не пожелает Аллах, так и ни один перс никогда, ни в 1829, ни в 1979 году не поднял бы руку на иностранца, если бы не была на то воля сильных мира сего», — констатировал советский разведчик Леонид Шебаршин, в разгар событий являвшийся резидентом КГБ в Иране. Его слова приводит историк И. Пашковский в статье «Ирано-американское противостояние 1979 – 1981 годов и его последствия».

По всему Ирану жгли американские флаги и чучела дяди Сэма, кричали: «Смерть Америке!»

Если захваченные сотрудники посольства спрашивали, когда их освободят, студенты отвечали: «Когда ваш президент Картер отдаст нам шаха».

19-20 ноября иранцы отпустили 13 заложников – женщин и чернокожих. А 24 апреля началась спасательная операция «Орлиный коготь», окончившаяся полным провалом. По плану группа спецназа «Дельта» и вертолеты в сопровождении ударных самолетов и заправщиков должны были приземлиться в пустыне в центре страны.

Из восьми вылетевших на задание транспортных вертолетов один из-за поломки лопасти рухнул в воду сразу после взлета с авианосца, а другой заблудился в буре и повернул назад. На одном из добравшихся до базы вертолетов обнаружились проблемы с гидравликой. При проведении дозаправки четвертый врезался в самолет-заправщик. В результате погибли восемь американских солдат. Операцию пришлось отменить, а остальных военных эвакуировать с территории Ирана, бросив вертолеты. Госсекретарь Вэнс, выступавший против военной операции, в знак протеста ушел в отставку.

Неспособность разрешить конфликт отрицательно сказалась на реноме президента Картера. Смерть шаха Пехлеви 27 июля 1980 года несколько снизила напряжение. Иран и США вступили в переговоры. В 1981-м, при следующем президенте Рональде Рейгане, все заложники после 444 дней плена наконец-то были освобождены.