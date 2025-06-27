Снятие санкций и $30 млрд: что США готовы предложить Ирану за отказ от обогащения урана

CNN: США могут дать Ирану доступ к $30 млрд в обмен на отказ от обогащения урана

Власти США раздумывают над тем, как заставить Иран отказаться от обогащения урана. Обсуждается возможность дать Тегерану доступ к сумме в $30 млрд для создания мирной ядерной программы. Кроме того, рассматривается потенциальное снятие части санкций. В Белом доме заявили, что готовы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение» с Исламской Республикой. Но в Тегеране пока не дали конкретного ответа на предложения Вашингтона.

В США обсуждают возможность инвестирования в гражданскую ядерную программу Ирана от $20 млрд до $30 млрд в обмен на отказ от обогащения урана. По информации CNN, эта идея обсуждалась в Белом доме на секретной встрече спецпредставителя США Стивена Уиткоффа с партнерами по Ближнему Востоку — за день до военных ударов США по Ирану. Предполагается, что программу будут финансировать не США, а арабские страны.

«Кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства», — рассказал CNN представитель Белого дома.

Кроме того, рассматривается потенциальное снятие части санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к замороженным $6 млрд. Эти средства сейчас находятся на счетах в иностранных банках, и Исламская Республика не может ими свободно распоряжаться.

Также изучается идея о замене ядерного объекта в Фордо, который США атаковали противобункерными бомбами, на ядерную программу, не предусматривающую обогащение урана. CNN отмечает: пока нет данных о том, что Иран сможет использовать этот объект.

Перечисленные инициативы пока предварительны. Их реализация возможна при соблюдении условия, которое, по данным CNN, не подлежит обсуждению — нулевое обогащение иранского урана.

В настоящее время нет ясности о том, какой сценарий будет реализован.

«Я думаю, совершенно неясно, что произойдет», — добавил собеседник телеканала.

Источник CNN в администрации Трампа добавил, что все предложения направлены на то, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

Путь дипломатии

По словам Уиткоффа, темой разговора с Ираном станет реализация такой гражданской ядерной программы, при которой уран не будет обогащаться. И сейчас действия Вашингтона направлены на то, чтобы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение», сказал он в интервью CNBC.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге подтвердила эту линию, и заявила, что Вашингтон находится на «дипломатическом пути переговоров» с Тегераном ради достижения устойчивого мира на Ближнем Востоке.

«Прямо сейчас мы находимся на дипломатическом пути с Ираном. Президент и его команда, конкретно спецпосланник Уиткофф продолжают оставаться на связи с иранцами», — отметила она и выразил надежду на «длительный и прочный мир в регионе».

Переговоры между представителями США и Ирана могут пройти уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, по итогам этой встречи может быть подписано соглашение. При этом Трамп признался, что лично для него в этом нет необходимости.

«Мне все равно, есть у меня соглашение или нет», — отметил президент.

По словам Уиткоффа, есть «признаки» того, что соглашение может быть достигнуто.

«К нам обращаются несколько собеседников. Я думаю, что они готовы», — сказал он CNBC.

Конкретная дата переговоров Вашингтона и Тегерана пока не определена.

«Решения о переговорах нет»

Тем временем в Иране еще не решили, продолжать ли диалог с США на официальном уровне. Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в эфире телеканала IRIB подчеркнул, что «пока никакого плана для начала переговорного процесса не составлено».

«Никаких соглашений не достигнуто, решения о старте новых переговоров нет», — подчеркнул он.

Арагчи обратил внимание на то, что слухи о подготовке диалога необоснованы, а Тегеран будет действовать исходя исключительно из национальных интересов.

При этом в начале недели Арагчи заявил агентству IRNA, что для продолжения дипломатических отношений между США и Ираном сперва должны прекратиться атаки его страну.

«США были вынуждены прийти на помощь сионистскому режиму, что показывает, насколько они оказались в затруднительном положении. Если же хотят возвращения к дипломатии, сначала должны прекратиться атаки», — добавил министр.

О том, что Иран согласился на предложение США о прекращении огня с Израилем, стало известно 24 июня. Источник Reuters подтвердил согласие Тегерана остановить обмен ракетными ударами.

По его информации, премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани созвонился с иранскими властями, чтобы убедить Иран согласиться на предложение Вашингтона о перемирии с Израилем. Звонок состоялся по просьбе Трампа.

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США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, который начался 13 июня и продлился 12 дней, в ночь на 22 июня. Они ударили по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану. Трамп назвал целью удара уничтожение мощностей Тегерана по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.