Названо число российских туристов в зоне конфликта между Израилем и Ираном

АТОР: в зоне ближневосточного конфликта оказались около 52 тысяч туристов из РФ

В ближневосточном регионе могут находиться десятки тысяч российских туристов. Такую предварительную оценку приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

По данным ассоциации, больше всего россиян сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах — около 50 тысяч человек. В это число входят как организованные туристы, так и самостоятельные путешественники, а также транзитные пассажиры, которые не смогли вылететь дальше.

В соседних странах российских граждан значительно меньше: в Катаре — примерно тысяча, в Омане — около 700, в Бахрейне — порядка 300 человек. Получается, что в общей сложности речь идет о 52 тысячах туристов.

В АТОР предупредили, что данные продолжают корректироваться.

Туроператоры сообщили «Вестнику АТОР», что туристов, которые не смогли вылететь из ОАЭ из-за боевых действий в регионе, размещают в отелях. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Дубая, на прилет фиксируются задержки и отмены, но многие рейсы продолжают вылетать по расписанию.

В Российском союзе туроператоров (РСТ) призвали находящихся в регионе российских туристов поддерживать тесный контакт с турфирмами, у которых они купили путевки, и следить за онлайн-табло аэропортов вылета.

Министерство внутренних дел ОАЭ заявило о полной готовности обеспечить безопасность граждан, резидентов и туристов. Как сообщило государственное агентство WAM, в ведомстве подчеркнули, что безопасность и стабильность остаются абсолютным приоритетом. В соцсетях между тем появилось видео от отдыхающих из России, которые оказались в эпицентре работы ПВО.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее россиян призвали воздержаться от поездок в Иран.