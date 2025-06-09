Иран пригрозил Израилю ответными ударами по ядерным объектам

Иранский Высший совет национальной безопасности заявил, что Иран в случае нападения со стороны Израиля готов нанести в ответ удары по его «скрытой ядерной инфраструктуре». Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня информация, полученная по итогам проведенных разведывательно-оперативных мероприятий, позволяет бойцам противостоять потенциальному нападению на ядерную инфраструктуру республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тегеран способен отразить любую агрессию путем нанесения соизмеримого удара по скрытой израильской ядерной инфраструктуре.

Израиль в начале мая оповестил администрацию президента США Дональда Трампа, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана.

22 мая глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран в случае удара Израиля по иранским ядерным объектам будет рассматривать США как соучастника такой атаки и заставит их за нее ответить.

Ранее президент Ирана оценил возможность заключения сделки с США по ядерной программе.