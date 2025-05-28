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Израиль предупредил США о готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана

NYT: Израиль оповестил США, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана
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Shutterstock

Израиль в начале мая оповестил администрацию президента США Дональда Трампа, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает сорвать переговоры (Тегерана и Вашингтона. — «Газета.Ru»), нанеся удар по основным объектам Ирана по обогащению урана», — говорится в публикации.

По данным, Нетаньяху может отдать приказ о нанесении удара по Ирану, даже если Вашингтон заключит сделку с Тегераном.

22 мая глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран в случае удара Израиля по иранским ядерным объектам будет рассматривать США как соучастника такой атаки и заставит их за нее ответить.

Министр также отметил, что ядерная программа Ирана находится под всесторонним контролем Международного агентства по атомной энергии, ни один из отчетов которого не указывал на ее отклонение от мирного характера.

Ранее президент Ирана оценил возможность заключения сделки с США по ядерной программе.

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