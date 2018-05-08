Министр финансов США объяснил, зачем Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп настоял на выходе из ядерной сделки с Ираном для создания нового соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Также, по его мнению, новые санкции против Ирана не будут менее эффективными, чем те, что действовали до ядерной сделки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал выход США из ядерного соглашения с Ираном. В МИД России, в свою очередь, заявили, что «глубоко разочарованы» решением Соединенных Штатов. Власти Ирана, в ответ на решение США, объявили о разворачивании программы по обогащению урана.