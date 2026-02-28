США принимают участие в атаке Израиля на Иран

Соединенные Штаты принимают участие в атаках Израиля на Иран. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ходом операции.

В середине февраля сообщалось, что США нарастили свое присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке после того, как 17 февраля завершился без прорыва второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

На борту военного корабля USS Gerald R. Ford, замеченного 23 февраля у берегов греческого острова Крит, находятся десятки дополнительных самолетов. Ford — второй авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих американских кораблей теперь находится в регионе.

Ранее минобороны Израиля объявило о превентивном ударе по Ирану.