Иран обвинил Израиль и США в «угрозе для всего мира»

МИД Ирана: агрессия США и Израиля ставит под угрозу безопасность во всем мире

Агрессивные действия США и Израиля против Ирана ставят под угрозу мир и безопасность Ближнего Востока и всего мира. Об этом говорится в заявлении иранского министерства иностранных дел в Telegram-канале.

Ведомство призвало страны — участницы Организации Объединенных Наций (ООН) осудить агрессию США и Израиля.

«Повторная военная агрессия Соединенных Штатов и сионистского режима (Израиль - прим.) против Ирана происходит в то время, когда Иран и США находились в процессе дипломатических переговоров. От всех стран — участниц ООН ожидаем решительное осуждение агрессивного акта и срочные коллективные действия по противодействию ему», — отметили в МИД.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Ирана осталась без интернета.