24 марта 2022, 19:07 Инфографика Как КНДР угрожает США своими ракетами

Северная Корея запускает межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь территорию США, с 2017 года — тогда речь шла о «Хвасон-12», «Хвасон-14», «Хвасон-15». При этом общее число пусков достигло максимального количества в 2017 году — 22, а затем резко упало из-за попыток урегулировать корейский кризис дипломатическим путем.

В апреле 2018 был введен мораторий на испытание МБР. В 2021 году активность КНДР снова вышла на новый уровень — в частности, были испытаны противокорабельные крылатые ракеты КН-27 и гиперзвуковая ракета «Хвасон-8», а также были проведены испытания новой крылатой ракеты большой дальности, которые могут нести ядерные боеголовки. В 2022 году по темпам испытаний ракет КНДР взяла очень бодрый курс – на 24 марта их число достигло 11, в том числе сорван мораторий испытанием «Хвасоном-17».