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Где в мире отмечают Первомай?

Идея праздновать 1 мая как День международной солидарности трудящихся возникла на Парижском конгрессе II Интернационала социал-демократов в 1889 году – тогда американские социалисты предложили устроить демонстрацию с требованием восьмичасового рабочего дня в память о казненных ранее анархистах.

В Российской Империи на 1 мая пролетарии стали устраивать массовые демонстрации, призывая свергнуть царя и установить республику. В СССР Первомай также отмечали демонстрациями, и этот обычай сохраняется в РФ до наших дней – пусть и в меньших масштабах. В США День труда отмечается в первый понедельник сентября, а в Германии официальным выходным Первомай стал при Адольфе Гитлере — как Национальный день труда.

В некоторых странах 1 мая отмечают по другим поводам. В Финляндии, например, устраивают карнавал студентов, а в Казахстане – празднуют единство народа страны.

В современной России праздник 1 мая утратил свой изначальный политический смысл – как говорил Ленин, в советской стране Первомай был днем «пробуждения рабочих к свету и знанию, объединения в братский союз борьбы против угнетения, за социализм».
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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