Начальник управления «Главного радиочастотного центра» и его дети погибли при атаке на турбазу в Кирилловке

В результате удара ВСУ по турбазе в запорожской Кирилловке погиб начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» в Республике Крым и Севастополе Михаил Иванов. Вместе с ним жертвами трагедии стали двое его несовершеннолетних детей, их мать получила ранения. Украинская армия атаковала базу отдыха в ночь на 25 июля, всего погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в Республике Крым и Севастополе Михаил Иванов погиб в результате удара ВСУ по базе отдыха в Кирилловке. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным ведомства, вместе с Ивановым жертвами атаки стали двое его детей — 13-летний сын и шестилетняя дочь. Их мать и супруга мужчины пострадала, женщину госпитализировали.

«Для коллег Михаил Владимирович был надежным руководителем, для семьи — любящим отцом. Коллектив Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Владимировича, Кати и Андрея — в этот тяжелый час мы скорбим вместе с вами», — добавили в пресс-службе.

Михаил Иванов возглавил управление в Запорожской области в мае 2023 года. В 2025-2026 годах он также участвовал в специальной военной операции.

Удар ВСУ по Кирилловке

Украинская армия нанесла массированный удар по турбазе в запорожской Кирилловке в ночь на 25 июля. Как рассказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, он пришелся на базу отдыха «Алеон».

«На эту базу отдыха на выходные стали приезжать мирные жители. Семьи с детьми. После часа ночи... на высоте до 30 метров к базе отдыха «Алеон» подошли тяжелые ударные дроны», — уточнил он.

Корреспондент RT Роман Косарев сообщил, что беспилотники, атаковавшие турбазу, принадлежали компании FirePoint. В результате удара база отдыха оказалась полностью уничтожена. На кадрах, которые показал телеканал, видно, что вся ее территория усыпана обломками домов.

По последним данным, погибли 12 человек, в том числе пятеро детей, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Еще 19 человек получили ранения, спасатели достали из-под завалов двух человек, в том числе ребенка.

«Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям», — заявил он.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости назвал произошедшее преднамеренным военным преступлением, которое на свой счет может записать новый главком ВСУ Михаил Драпатый. Сенатор от ДНР Александр Волошин также отметил, что атака ВСУ на турбазу — это не просто теракт, а «публичный акт геноцида в отношении русских людей». Омбудсмен ЛНР Анна Сорока заявила, что удар в Кирилловке стал продолжением трагедии в Старобельске.

«Каждый удар, каждый террористический акт, в результате которого погибают мирные жители, особенно если среди погибших и пострадавших есть подростки и дети, — это огромная трагедия. Такие случаи невозможно сравнивать, но необходимо проводить параллели», — подчеркнула уполномоченная по правам человека.

Председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Народного совета ЛНР Александр Криеренко назвал убийство мирных людей и детей новым способом ведения войны для Украины. Он подчеркнул, что трагедия особенно показательна на фоне последних заявлений нового главкома ВСУ.

«Когда человек, возглавляющий Вооруженные силы Украины, открыто рассуждает о том, что целая нация не имеет права на существование, предельно ясно, какая идеология стоит за действиями киевского режима. После таких слов ждать от этих людей соблюдения каких-либо человеческих или моральных норм не приходится», — считает Криеренко.