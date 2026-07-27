Путин подводит итоги работы депутатов Госдумы. Онлайн

🔴Путин заявил, что у перспективы «смелее» действовать в СВО «есть свои риски, цена которым — потери на поле боя».
Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво и добьется своих целей, заявил Путин.
Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива, подчеркнул Путин.
❗️Экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе, заявил Путин.
Россия достойно проходит нынешний исторический этап, подчеркнул Путин.
Путин: мы все глубоко вовлечены в ткань происходящих событий.
Российский парламент объединился вокруг повестки развития страны, повестки президента, заявил Володин.
Депутаты Госдумы постоянно ощущают поддержку Путина, многое смогли сделать благодаря ей, заявил Володин.
🔴Почти 3 тысячи законодательных актов приняли депутаты восьмого созыва, сообщил Путин.
❗️Путин выразил уверенность, что парламентские партии будут вести предвыборную кампанию с уважением к избирателям и к конкурентам.
«Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу. Уровень политической культуры за предыдущие годы, в том числе и за период вашей работы в этом составе, конечно, у нас укреплялся и повышался. Надеюсь, что все это будет использовано в практической работе», — сказал он.
Решение Путина передать часть полномочий по утверждению правительства Госдуме дало возможность выходить на более качественные решения, заявил Володин.
Путин призвал депутатов использовать предвыборный период «максимально рачительно и продуктивно», собирая наказы людей.
Путин наградил Володина орденом «За доблестный труд».
❗️Запад пытается подорвать экономику, науку России, но российский народ не сломить, подчеркнул Путин.
🔴Россия ставит амбициозные цели по повышению уровни жизни, заявил Путин
Путин: система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО, их семей продолжает развиваться.
Россия проходит непростой период, не забывая о внутренних вопросах, подчеркнул Путин.
Путин назвал в числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики.
⚡️Россия способна дать отпор всем враждебным шагам, заявил Путин.
«Наша политическая система и институт власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам», — подчеркнул он.
Путин: враги России, будучи не в силах победить ее на поле боя, делают ставку на откровенно террористические методы.
🔴Депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей, заявил Путин.
Глава государства назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего созыва.
Россия сталкивалась с давлением и до «Русской весны» 2014 года, и после, а с 2022 года Запад ставит «рекорды» по санкциям, заявил Путин.
Участников СВО поддерживает весь российский народ, все общество, подчеркнул Путин.
⚡️Россия добьется своих целей в СВО, заявил Путин.
«Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», — сказал он.
Путин назвал последние годы одним из решающих этапов в жизни Отечества.
Владимир Путин проводит встречу с депутатами Госдумы, в ходе которой политики обсудят итоги законотворческой работы начиная с 2021 года.
Сегодня восьмой созыв Госдумы завершает свою работу. Выборы нового созыва пройдут с 18 по 20 сентября. На них изберут 450 депутатов по параллельной избирательной системе: 225 — по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам.
Перед встречей с президентом депутаты провели итоговое заседание Госдумы. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что за пять лет депутаты приняли 2890 федеральных законов.
«Мы исходили из того, что во главе угла должен быть не количественный, а качественный показатель решения конкретных задач и проблем», — сказал Володин.
Свое выступление он завершил словами: «Партий много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа!»
После заседания депутаты отправились в Кремль на автобусах.