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Конфликт в Нагорном Карабахе

В 1921 году Нагорный Карабах с преимущественно армянским населением был включен в состав Азербайджанской ССР. С началом Перестройки национальный вопрос в Карабахе (как и во многих других «горячих точках» Союза) обострился. Азербайджанцы бежали из Армении, а армяне – из Азербайджана на фоне межэтнических столкновений и погромов. Самым страшным был погром в Баку в 1990 году, были убиты сотни армян.

В 1991 году в Карабахе шла партизанская война, была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская республика (НКР). В 1992 году произошла бойня в Ходжалы – там гибли уже азербайджанцы.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Вскоре армянские войска смогли взять и сжечь город Лачин и «пробить» Лачинский коридор, дорогу из Карабаха (Арцаха) в Армению. В 1993 году армия НКР взяла другие азербайджанские города – Кельбаджар и Агдам. В 1994 году было подписано перемирие в Бишкеке.

Жертвами войны стали десятки тысяч человек, около двух миллионов людей стали беженцами. Ряд городов был стерт с лица земли.

В 2020 году Азербайджан провел наступление – и в ходе «44-дневной войны» вернул часть территорий. После этого Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Москве перемирие. Жертвами этой войны стал 161 мирный житель.

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