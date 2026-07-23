Евросоюз с трудом согласовал 21-й пакет санкций против России. Что туда не удалось включить

Представители стран Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
«Наш 21-й пакет санкций нацелен на секторы с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля», — написал он в соцсети X.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС внесет еще 32 российских банка в список организаций, для которых запрещены транзакции. Под ограничения также попадут криптокомпании и платформы для торговли нефтью.
Кроме того, Евросоюз на год заморозит корректировку потолка цен на российскую нефть на уровне в $44 за баррель. Фон дер Ляйен добавила, что новые санкции также направлены против российского теневого флота.
Также глава Еврокомиссии написала, что страны содружества «сделали важный шаг в направлении того, чтобы официально запретить российским бойцам въезд в ЕС». При этом ранее, представляя проект 21-го пакета санкций в июне, фон дер Ляйен обещала ввести полный запрет для участников СВО на въезд в ЕС уже сейчас.
Исключение для Греции
Агентство Reuters сообщило, что из 21-го пакета санкций при этом был исключен полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.
Это было сделано специально для Греции, отметили дипломатические источники агентства.
«Страны-члены продемонстрировали солидарность с Грецией, и ожидается, что в будущем Греция поступит так же по отношению к другим странам», — заявил один из евродипломатов.
Накануне издание Poltico сообщило, что переговоры по новому пакету санкций затянулись из-за позиции Греции. Афины отказывались голосовать за пакет из-за запрета на поставки российского сжиженного природного газа компаниями из ЕС в третьи страны.
По данным издания, Афины были обеспокоены последствиями для греческого транспортного гиганта Dynagas, который эксплуатируют танкеры, перевозящие российский СПГ. Представители Афин предупредили ЕС, что в случае принятия санкций многие из этих судов сменят флаги юрисдикции, выйдя из-под контроля Европы.
Чтобы снять разногласия, Ирландия предложила разрешить экспорт российского СПГ в третьи страны до января 2029 года, но при этом запретить заключение новых контрактов.
Напряженная атмосфера
Портал Euractiv сообщил, что из-за позиции Афин на заседании по согласованию нового пакета санкций сформировалась «напряженная» атмосфера.
Кроме Греции еще целый ряд стран добивались исключений из новых санкций, так Германия и Португалия выступают за послабления при закупке российской рыбы. Франция и Италия добиваются смягчения визовых ограничений, а Австрия вновь попросила разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen.
Ранее страны ЕС не смогли согласовать проект 13 и 22 июля, так как для вступления новых ограничительных мер в силу необходимо единодушное одобрение всех 27 государств — членов Евросоюза.
Работа над 21-м пакетом мер началась еще в мае. Изначально глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что документ предусматривает ограничения против 170 физических и юридических лиц, а также заморозку активов почти 90 банков. Позднее Euractiv со ссылкой на дипломатические источники писал, что итоговый пакет рестрикций был смягчен.