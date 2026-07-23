Евросоюз с трудом согласовал 21-й пакет санкций против России. Что туда не удалось включить

Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта. Ограничения затронут энергетику, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю. При этом, по данным Reuters, из пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского СПГ, чтобы снять возражения Греции. Новые меры также предусматривают ограничения против 32 российских банков.

Представители стран Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

«Наш 21-й пакет санкций нацелен на секторы с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля», — написал он в соцсети X.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС внесет еще 32 российских банка в список организаций, для которых запрещены транзакции. Под ограничения также попадут криптокомпании и платформы для торговли нефтью.

Кроме того, Евросоюз на год заморозит корректировку потолка цен на российскую нефть на уровне в $44 за баррель . Фон дер Ляйен добавила, что новые санкции также направлены против российского теневого флота.

Также глава Еврокомиссии написала, что страны содружества «сделали важный шаг в направлении того, чтобы официально запретить российским бойцам въезд в ЕС». При этом ранее, представляя проект 21-го пакета санкций в июне, фон дер Ляйен обещала ввести полный запрет для участников СВО на въезд в ЕС уже сейчас.

Исключение для Греции

Агентство Reuters сообщило, что из 21-го пакета санкций при этом был исключен полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

Это было сделано специально для Греции, отметили дипломатические источники агентства.

«Страны-члены продемонстрировали солидарность с Грецией, и ожидается, что в будущем Греция поступит так же по отношению к другим странам», — заявил один из евродипломатов.

Накануне издание Poltico сообщило, что переговоры по новому пакету санкций затянулись из-за позиции Греции. Афины отказывались голосовать за пакет из-за запрета на поставки российского сжиженного природного газа компаниями из ЕС в третьи страны.

По данным издания, Афины были обеспокоены последствиями для греческого транспортного гиганта Dynagas, который эксплуатируют танкеры, перевозящие российский СПГ. Представители Афин предупредили ЕС, что в случае принятия санкций многие из этих судов сменят флаги юрисдикции, выйдя из-под контроля Европы.

Чтобы снять разногласия, Ирландия предложила разрешить экспорт российского СПГ в третьи страны до января 2029 года, но при этом запретить заключение новых контрактов.

Напряженная атмосфера

Портал Euractiv сообщил, что из-за позиции Афин на заседании по согласованию нового пакета санкций сформировалась «напряженная» атмосфера.

Кроме Греции еще целый ряд стран добивались исключений из новых санкций, так Германия и Португалия выступают за послабления при закупке российской рыбы. Франция и Италия добиваются смягчения визовых ограничений, а Австрия вновь попросила разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen.

Ранее страны ЕС не смогли согласовать проект 13 и 22 июля, так как для вступления новых ограничительных мер в силу необходимо единодушное одобрение всех 27 государств — членов Евросоюза.

Работа над 21-м пакетом мер началась еще в мае. Изначально глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что документ предусматривает ограничения против 170 физических и юридических лиц, а также заморозку активов почти 90 банков. Позднее Euractiv со ссылкой на дипломатические источники писал, что итоговый пакет рестрикций был смягчен.