«Сделала больно и покинула чат»: Клаве Коке — 30

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Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) родилась в 1996 году в многодетной семье в Екатеринбурге. По словам самой певицы, музыкой она начала заниматься еще в четыре года, а первую песню сочинила в восемь.

«Певицей я хотела стать с самого детства – в четыре года подошла к маме и заявила: «Хочу петь!» Она отдала меня в хор. <...> Cамое первое выступление помню как сейчас — выступала с детским хором в государственной филармонии. Тогда мне было лет пять или шесть, меня нарядили в ярко-красное платье, собственно, как и всех остальных в хоре. Так и начался мой путь», — рассказывала она в интервью.

Когда девочке было 13 лет, ее семья переехала в Москву. В столице Клава начала играть в разных коллективах. Так, она была барабанщицей в треш-метал-группе и бас-гитаристкой в панк-рок-группе. В это же время она также начала активно выступать и как вокалистка.

Свой первый альбом певица выпустила в 19 лет. В том же году она стала победительнице конкурса «Молодая кровь» от СТС и Black Star, после чего заключила с лейблом контракт. Параллельно с музыкальной карьерой Кока начала развивать свой блог на YouTube.

Сегодня на счету артистки четыре пластинки и около ста треков, среди которых фиты с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, группой «Руки Вверх» и другими музыкантами.

В 2026-м Кока объявила об отношениях с блогером Димой Масленниковым. Пара помолвлена и в скором времени собирается пожениться.

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