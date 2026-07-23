Ночная атака украинских дронов: есть жертвы и пострадавшие

Аксенов: в Крыму погибли два мирных жителя в результате ночной атаки ВСУ

В ночь на 23 июля силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. В Воронежской области при падении БПЛА погиб трехлетний ребенок, его родители получили ранения. В Крыму, по данным главы республики Сергея Аксенова, погибли два мирных жителя, еще четверо пострадали. Также сообщалось об атаке на объект ТЭК в Ульяновской области и о четырех дронах, летевших на Москву.

В ночь на 23 июля ряд регионов России подвергся атаке украинских ударных беспилотников. В Воронежской области были сбиты 36 беспилотников, однако в результате ночной атаки БПЛА погиб трехлетний ребенок, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

«В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме, в котором, к большому сожалению, погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести», — написал глава региона.

В этом же муниципалитете получил ранения 19-летний юноша, была повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения, сообщил Александр Гусев.

«Кроме того, в девяти частных домах выбиты стекла, повреждена кровля и хозяйственные постройки; в 15 квартирах пяти многоквартирных зданий также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Осколками посекло около десятка автомобилей. Еще в двух районах повреждены кровля, окна и фасад двух частных домовладений», — добавил губернатор.

Гусев отметил, что опасность БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области. Также губернатор попросил жителей не публиковать в соцсетях фото- и видеоматериалы с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности.

Атака в Крыму

Украинские БПЛА также атаковали Крым и Севастополь. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночного налета погиб один человек, еще четверо пострадали.

«В результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое — дети»,

— написал Аксенов.

Губернатор выразил соболезнования семье и близким погибшего, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он сообщил, что власти республики окажут необходимую помощь семьям погибшего и раненых.

Позже, Аксенов сообщил, что по уточненной информации, «в результате ночного вражеского удара по Крыму, к сожалению, есть новые жертвы: еще один человек погиб и один получил ранения».

Также о сбитых БПЛА в Севастополе сообщал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, не менее четырех беспилотников были перехвачены средствами ПВО и мобильными группами над Балаклавским районом.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — добавил Развожаев.

Удар в Ульяновской области

В Ульяновской области украинские БПЛА атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе, сообщил губернатор Алексей Русских.

«На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», — написал глава региона.

Он не сообщил о пострадавших и масштабах повреждений. Какой именно объект подвергся атаке, губернатор не уточнил.

Позднее администрация Новоспасского района во «Вконтакте» также подтвердила, что беспилотники атаковали объекты нефтехранения и нефтепереработки в рабочем поселке Новоспасское.

По данным портала Neftegaz.ru, удару мог подвергнуться нефтеперерабатывающий завод «НС-Ойл» — об этом свидетельствуют термические аномалии, зафиксированные спутниковыми сервисами.

НС-Ойл — небольшой независимый НПЗ мощностью 600 тыс. тонн в год. Предприятие выпускает прямогонный мазут, а также прямогонный бензин и дизельные фракции, которые используются как сырье для вторичных процессов переработки.

Дроны на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в направлении столицы.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Росавиация в 0:44 мск сообщила, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В 5:16 ведомство также уведомило о переходе аэропорта Домодедово на такой же режим работы.

В Минобороны сообщили, что всего в ночь на 23 июля силы ПВО уничтожили 223 украинских ударных беспилотника.

По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, а также над акваторией Азовского моря.