День Огурца в Суздале — 2026: даты, билеты и программа фестиваля

Как отдохнуть на Дне Огурца в Суздале: все о фестивале

День Огурца в Суздале — один из самых известных гастрономических фестивалей России. Праздник давно вышел за рамки сугубо кулинарного события и превратился в яркий фольклорный фестиваль с музыкой, ремеслами, костюмированными шествиями и, конечно, дегустацией десятков блюд из огурца. Когда состоится Праздник Огурца, что ждет гостей, сколько стоят билеты, как добраться до Суздаля и где остановиться — в материале «Газеты.Ru».

Когда и где пройдет Праздник Огурца в Суздале 2026

XXIV Международный Праздник Огурца состоится 1 и 2 августа 2026 года. Впервые за свою историю фестиваль в Суздале будет проходить два дня. Обычно праздник проводили в третью субботу июля, но в этом году организаторы сдвинули даты на начало августа и расширили программу.

Место проведения фестиваля — Музей деревянного зодчества под открытым небом на берегу реки Каменки. Здесь собраны старинные избы, церкви и хозяйственные постройки Владимирской губернии.

Время работы площадок:

* 1 августа (суббота): с 12:00 до 21:00

* 2 августа (воскресенье): с 12:00 до 20:00

Вход для посетителей открывается с 11:00 — за час до официального старта.

Совет Приходите к открытию — к 11:00. Утром меньше очереди в фотозонах, можно спокойно пройти дегустации и успеть получить подарки от спонсоров, пока они не закончились.

Александр Рюмин/ТАСС

Билеты и цены на Праздник Огурца 2026

Билеты на День Огурца можно купить онлайн или в кассах музея деревянного зодчества перед входом. Количество билетов не ограничено.

Цены на билеты в 2026 году:

* Молодежный билет (7–14 лет) на один день — 800 руб.

* Взрослый билет на один день — 1200 руб.

* Молодежный билет (7–14 лет) на два дня — 1200 руб.

* Взрослый билет на два дня — 2000 руб.

Также доступны льготные билеты — их можно оформить при предъявлении подтверждающего документа. Кроме того, билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Жители Суздаля проходят бесплатно при предъявлении документов с регистрацией по месту жительства.

Информацию о льготах уточняйте на официальном сайте.

Билет на Праздник Огурца дает право входа на территорию музея и участия во всех мероприятиях фестиваля.

Как добраться до Суздаля и где остановиться

Город находится в 220 км от Москвы. Добраться до Суздаля удобнее всего на автомобиле по трассе М-7 «Волга» через Владимир — дорога займет около трех с половиной часов.

Парковка в дни фестиваля На въезде в Суздаль работают перехватывающие парковки, от которых до музея деревянного зодчества ходят бесплатные автобусы.

Альтернативный вариант — поезд до Владимира, а оттуда автобус или такси до Суздаля (еще 35–40 км). В дни проведения Праздника Огурца обычно запускают дополнительные рейсы.

Александр Рюмин/ТАСС

На Праздник Огурца в Суздаль приезжает около 10 тысяч туристов. Все отели и гостевые дома на эти выходные часто переполнены. В качестве альтернативы можно поискать съемную квартиру посуточно или кемпинги в окрестностях.

Если все варианты в Суздале заняты, можно остановиться во Владимире — дорога до фестиваля займет около 40 минут на машине или такси.

Почему стоит поехать на Праздник Огурца 2026

День Огурца в Суздале — один из старейших гастрономических фестивалей страны, который проводится с 2001 года. Идея принадлежала сотрудникам Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Они решили превратить народную огородную традицию в туристический праздник, который за 25 лет стал известен на всю страну.

В 2026 году фестиваль стал еще более масштабным и впервые пройдет в двухдневном формате. Можно будет не спеша обойти все площадки, попробовать необычные блюда из огурца и послушать живую музыку под открытым небом.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Если вы ищете, куда поехать в выходные в августе, День Огурца в Суздале — отличный вариант для семейной поездки, компании друзей или соло-путешествия. А сам Суздаль с его храмами, монастырями и панорамными видами на Каменку стоит отдельного путешествия.

Суздаль исторически славился огурцами: благодаря плодородным почвам и мягкому климату они вызревали здесь отменно, а местные рецепты засолки передавались из поколения в поколение.

Программа Праздника Огурца 2026: площадки и развлечения

Гостей 24-го Дня Огурца ждет насыщенная программа. На территории Музея деревянного зодчества развернутся тематические зоны.

Центральная площадка

Главная сцена фестиваля. Здесь пройдут знаменитые огуречные конкурсы, активности от партнеров, а также фолк- и этно-музыка, которая к вечеру сменится диджей-сетом.

Засолочная изба

Дегустация разносолов по суздальским рецептам и мастер-классы по приготовлению малосольных огурцов. Можно узнать, какие травы добавить в рассол и сколько дней выдерживать банку до идеального хруста.

Старинные аттракционы

Карусели, качели и другие аттракционы, воссозданные по чертежам и рисункам XVIII–XX веков. Работают для детей и взрослых.

Деревянные игры

Игровая площадка «Игорница» с забавами для всей семьи: «Матрешки», «Мельница», «Коромысло», «Пятнашки» и другие народные игры.

Ярмарка мастеров

Изделия народных художественных промыслов: гончарное дело, резьба и роспись по дереву, кружево, льняная одежда.

Александр Рюмин/ТАСС

Мастер-классы для детей

Изготовление традиционных кукол-оберегов: «Суздальская травница», «Акила огуречник», «Акулина огуречница» и другие.

Специальные проекты от партнеров

Интерактивные площадки, фотозоны и розыгрыши призов.

Гастрономические ряды

Огуречные разносолы, пряные заготовки, выпечка, сладости, мороженое, огуречные лимонады, смузи и квас.

Что купить на фестивале С ярмарки мастеров везут керамику, резные деревянные игрушки, льняную одежду и кружево. С детских мастер-классов — куклы-обереги ручной работы. С гастрономических рядов — фирменные суздальские соленья, мед, медовуху и травяные сборы. Цены средние, но к концу дня продавцы часто делают скидки.

Полная программа доступна на официальном сайте Праздника Огурца.

Музыкальная программа фестиваля

Особое место в программе займет музыкальная сцена. На ней выступят популярные группы и пройдут диджей-сеты, в которых соединятся народные мотивы и электронные ритмы.

1 августа (суббота, 12:00–21:00):

На сцене выступят московские группы: «Полынь Folk», Matanya, «Репа» и Slaveta. Специальным гостем первого дня станет Влада Miravi (19:00–20:00), после чего программу продолжит фолк-диджей-сет Beat/овка (Андрей Агеев, Екатеринбург).

2 августа (воскресенье, 12:00–20:00):

Выступят группы Clever, «КоленкорЪ», Runa Project и объединение «Притоп Тритона». Завершением праздника станет диджей-сет Beat/овка (19:00–20:00).

Совет Завершающие сеты начинаются в 19:00. Если планируете в этот же день возвращаться в Москву, закладывайте время на дорогу до парковки — после финального концерта выезд из города может быть затруднен.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Что попробовать на фестивале

Праздник Огурца — это гастрономический фестиваль, где главный герой — огурец во всех видах. В торговых рядах представлены десятки видов солений: классические маринованные корнишоны, пряные бочковые, ассорти с помидорами, перцем и чесноком.

Традиционные блюда фестиваля:

* жареные огурцы на гриле;

* огуречное варенье;

* огуречный лимонад с мятой и лаймом;

* малосольные огурцы по суздальским рецептам;

* огуречные смузи.

Также на фестивале можно попробовать блюда традиционной русской кухни: расстегаи, кулебяки, медовуху, сбитень, копченую рыбу и шашлыки.

Что привезти в подарок Из съедобных сувениров лучший выбор — баночка суздальских огурчиков ручной засолки и бутылка местной медовухи. Из несъедобных — глиняная свистулька, кукла-оберег или льняная скатерть с владимирской вышивкой.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Что взять с собой В начале августа в Суздале обычно жаркая погода, фестиваль проходит под открытым небом. Рекомендации для гостей: — одежда легкая, по погоде;

— удобная обувь — территория музея большая, покрытие: трава, гравий, деревянные мостки;

— головной убор;

— вода (есть точки с питьевой водой, но запас не помешает);

— наличные — в Суздале не везде работает безналичная оплата.

Что еще посмотреть в Суздале

Если вы приехали на Праздник Огурца на все выходные, стоит выделить время и на сам город. Суздаль — один из древнейших городов России, здесь сохранилось более 300 памятников архитектуры.

Суздальский Кремль

Главная достопримечательность города. Белокаменный ансамбль X–XII веков включает Рождественский собор с уникальными «золотыми воротами» и Архиерейские палаты. На территории работает музей с экспозицией об истории Суздальской земли.

Спасо-Евфимиев монастырь

Один из крупнейших монастырских ансамблей России, основанный в 1352 году. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри — фрески, звонница и тюремный замок, где сейчас расположены музейные экспозиции.

Покровский монастырь

Женский монастырь XVI века на берегу Каменки. Известен тем, что в нем отбывали ссылку многие знатные женщины: жены и дочери царей, попавшие в опалу. Белоснежные стены и купола красиво отражаются в воде — одно из самых фотографируемых мест города.

Торговые ряды

Длинное здание XIX века в центре города. Сейчас здесь сувенирные лавки, кафе и рестораны. По выходным перед рядами разворачивается стихийный рынок: продают мед, варенье, травы и те самые суздальские огурцы.

Музей деревянного зодчества

Тот самый, где проходит фестиваль. Даже если вы пришли на День Огурца, найдите время осмотреть экспозицию: избы, церкви, мельницы и амбары, свезенные сюда из разных уголков Владимирской области. В обычные дни билет стоит 500 рублей, но в дни фестиваля он включен в стоимость.