23 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

23 июля в мире привлекают внимание к проблеме защиты китов и дельфинов. В России отмечают День дачника и поздравляют с профессиональным праздником работников специального учета уголовно-исполнительной системы. Православные верующие вспоминают преподобного Антония Печерского, которого в народе называли Антонием Громоносцем. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 23 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 23 июля

* День дачника в России

День дачника пока не входит в число официальных праздников, но многие россияне по традиции отмечают его 23 июля. Почему выбрали именно эту дату, точно неизвестно. Скорее всего, потому что на это время приходится самый разгар дачного сезона.

История дач в России началась еще в XVIII веке. При Петре I земельные участки в окрестностях Санкт-Петербурга жаловали приближенным, чтобы те могли отдыхать за городом и при необходимости быстро возвращаться в столицу. Массовым явлением дачи стали в советское время, когда миллионы семей получили знаменитые шесть соток. Для одних они были источником овощей и фруктов, для других — местом отдыха. Сегодня дача по-прежнему сочетает обе функции: здесь можно и разбить огород, и проводить выходные с семьей на шашлыках.

* День работника специального учета уголовно-исполнительной системы

Этот профессиональный праздник был учрежден приказом ФСИН России в 2007 году. В этот день поздравления принимают сотрудники и ветераны службы. В их задачи входит точное исполнение судебных решений в отношении осужденных, учет и распределение заключенных по учреждениям, контроль сроков содержания, а также реализация международных обязательств России по экстрадиции и передаче осужденных в государства их гражданства.

* Всемирный день китов и дельфинов

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В этот день в 1982 году Международная китобойная комиссия (МКК) проголосовала за полный запрет коммерческой охоты на китов. Однако это не означает, что китам и дельфинам больше ничего не угрожает. Сегодня многие из них гибнут из-за пластикового мусора, химического загрязнения океана и столкновений с судами. Кроме того, не все страны отказались от коммерческого промысла. Япония в 2019 году вышла из МКК и возобновила китобойный промысел в своих территориальных водах. Промышленный вылов китов продолжают Норвегия и Исландия.

* Всемирный день синдрома Шегрена

Этот день появился, чтобы люди узнали о болезни, которую пока нельзя вылечить. Назвали ее в честь шведского врача Генриха Шегрена. В 1929 году он лечил пациента, у которого сильно пересыхали глаза и рот, а в 1933 году впервые подробно описал эту болезнь. Синдром Шегрена — одно из самых частых аутоиммунных заболеваний. Оно встречается у одного из семидесяти человек, и болеют им в основном женщины. Главные признаки — сухость во рту, в глазах и на других слизистых, а еще жжение, резь, зуд век и боязнь яркого света.

Необычные праздники 23 июля • День великолепной бабушки. Праздник появился в 1984 году благодаря американке Элис Соломон, которая в 50 лет окончила колледж и захотела изменить стереотипное восприятие женщин старшего возраста. Ее идея — показать, что бабушки — это не только хранительницы домашнего очага, но и активные, стильные, энергичные личности, способные на новые свершения. • Международный день «Бла-бла-бла». Это неофициальный праздник, посвященный болтовне и пустословию. Выражение «бла-бла-бла» в русском и некоторых других языках обозначает пустую, бессмысленную речь или используется как синоним неправды.

Что отмечают в разных странах 23 июля

День ванильного мороженого — США. Считается, что популярность этого вкуса в Америке связана с Томасом Джефферсоном — одним из отцов-основателей и автором Декларации независимости, который привез рецепт из Франции. Сейчас ванильное мороженое остается самым востребованным в Соединенных Штатах.

Yushura/Shutterstock/FOTODOM

День флага — Абхазия. Праздник приурочен к дате утверждения современного государственного флага республики. Его полотно расчерчено белыми и зелеными полосами — всего их семь, а в верхнем левом углу выделяется красный квадрат. В нем помещена раскрытая ладонь — древний знак, уходящий корнями в эпоху Абхазского царства, а над ней выстроились семь звезд, каждая из которых олицетворяет один из регионов страны.

Годовщина Июльской революции — Египет. Этот государственный праздник посвящен победе организации «Свободные офицеры», которую возглавлял Гамаль Абдель Насер. В результате военного переворота в стране свергли монархию и провозгласили республику. Со временем при Насере режим ужесточился: усилились репрессии, а в средства массовой информации ввели строгую цензуру.

День детей — Индонезия. В этот праздник для юных жителей страны организуют спортивные состязания, веселые игры и творческие соревнования. Главным событием дня становится красочное шествие-карнавал, где дети выступают в ярких национальных костюмах.

Религиозные праздники 23 июля

* Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве

Риза Спасителя — это часть одежды, которая была на Христе перед распятием. В память о перенесении этой святыни в Москву был установлен православный праздник. Согласно преданию, риза долгие годы хранилась в Грузии. Однако в XVII веке персидский шах Аббас I захватил эти земли, вывез реликвию, а позже преподнес ее в дар русскому царю Михаилу Романову в знак дружеских отношений. До революции 1917 года святыня покоилась в Успенском соборе Кремля. После революции ее следы считались потерянными, но в 2007 году часть ризы неожиданно обнаружили в ростовском музее. В наши дни реликвия находится в московском храме Христа Спасителя.

Михаил Климентьев/РИА Новости

* Память преподобного Антония Печерского

Преподобный Антоний Печерский по праву считается основателем русского монашества. Приняв постриг, он поселился в уединенной пещере под Киевом, где вел строгую аскетическую жизнь, питаясь лишь хлебом и водой. Основанная им вместе с преподобным Феодосием Киево-Печерская лавра стала одним из главных духовных центров Древней Руси. В 1069 году, из-за конфликта с князем Изяславом, Антоний был вынужден уйти в Чернигов, где основал Болдинский монастырь, но после возвращения князя в 1073 году вернулся в Киев. Предание гласит, что он приложил руку и к закладке великого Успенского собора. Скончался преподобный в своей любимой пещере, где его нетленные мощи покоятся и сегодня в Ближних пещерах обители.

* Празднование в честь Коневской иконы Божией Матери

Этот чудотворный образ был принесен с Афона преподобным Арсением Коневским в 1393 году. После трех лет молитвенных подвигов в афонских монастырях он получил благословение вернуться на родину с иконой Богоматери. Местом для монашеской жизни Арсений избрал остров Коневец на Ладожском озере. По преданию, однажды он совершил крестный ход с иконой вокруг языческого святилища — огромного валуна «конь-камня», после чего бесы покинули это место. С тех пор образ стали называть Коневской иконой.

До 1940 года святыня находилась в Коневской обители. Во время войны монастырь эвакуировали, и икона вместе с братией оказалась в Финляндии. В 1970 году после реставрации она вернулась в Новый Валаамский монастырь, где находится и сегодня.

* Тиша бе-Ав (Пост 9 Ава) у иудеев

Этот 25-часовой пост посвящен разрушению Первого и Второго Иерусалимских Храмов — событий, которые считаются одной из величайших катастроф для еврейского народа. В 2026 году он начинается вечером 22 июля (с заходом солнца) и заканчивается вечером 23 июля, после появления трех звезд. В этот день действуют строгие ограничения: запрещены еда и питье, умывание, ношение кожаной обуви и супружеская близость; также нельзя изучать Тору, поскольку она считается источником радости. За века в Тиша бе-Ав начали вспоминать и другие национальные трагедии, от скитаний в пустыне до изгнаний и погромов, поэтому 9 Ава стал символом всех бедствий еврейского народа.

Народные праздники 23 июля

* Антоний Громоносец

Преподобного Антония Печерского в народе прозвали Громоносцем. В эту дату крестьяне внимательно вслушивались в небесные раскаты: резкий, отрывистый гром предвещал короткие и спокойные дожди, а низкий, гулкий — затяжной ливень. Молнии же опасались особо: верили, что в дерево, пораженное ударом, прячется нечистая сила. Существовала и рыболовная примета: если именины святого выпадали на среду или пятницу и при этом гремел гром, рыбаки готовились к богатому улову.

Второе прозвище Антония — Рясочник — связано с тем, что к этому дню водоемы покрывались обильной ряской и другой водной зеленью. Крестьяне собирали ее на корм скоту и как удобрение, но никогда не вычерпывали всю: несколько пучков обязательно оставляли на воде, чтобы задобрить русалок, которые, по поверьям, в это время плетут из зелени кружева. На Антония запрещалось сорить в реках и озерах, сквернословить у воды и хвастаться своими удачами — считалось, что святой может услышать и обидеться.

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Именины 23 июля

* Александр;

* Антон;

* Василий;

* Георгий;

* Даниил;

* Леонтий;

* Петр;

* Степан.

Приметы: что можно и что нельзя делать 23 июля

Приметы о погоде

Если в верхней части березы появились желтые листья, то осень придет рано. Если в нижней — осень будет поздней.

Если после грозы появилась радуга — погода наладится и будет стоять ясной до конца недели.

Если утром над водой стоит туман — день будет жарким и душным.

Если вечером на небе заря красная — на следующий день жди ветра и перемены погоды.

Что можно делать 23 июля

* Наблюдать за громом и молниями — чтобы предсказать погоду на ближайшие дни.

* Проводить время у воды — но с осторожностью и уважением к водоему.

* Заниматься домашними и огородными делами.

Что нельзя делать 23 июля

* Злословить и завидовать — день считается «обидчивым» для святых угодников.

* В одиночку ходить к воде поздно вечером — нечистая сила может заманить.

* Хвастаться своими успехами, богатством или удачей — гордыня может обернуться неудачей.

Лунный календарь 23 июля

Фаза Луны: растущая, 9-й и 10-й лунный день. Луна в знаке зодиака Скорпион.

По мнению астрологов, это день с двойственной энергетикой. До 16:28 длятся сложные 9-е лунные сутки, которые считаются временем испытаний, обольщений и повышенной конфликтности. Астрологи рекомендуют в этот период быть особенно осторожными, избегать новых дел и не поддаваться искушениям. С 16:29 на смену приходит гораздо более благоприятный 10-й лунный день. Его энергетика способствует успеху в делах, укреплению семейных и родовых связей, а также благоустройству дома. В этот период хорошо начинать важные проекты и вести переговоры.

23 июля родились люди под знаком зодиака Лев. Стихия Огня дает им жизненную силу, энтузиазм и стремление быть в центре внимания.

Какие исторические события произошли 23 июля

* 1687 год — в Париж прибыло первое русское посольство, что стало началом дипломатических отношений между Россией и Францией.

* 1831 год — начался холерный бунт в Старой Руссе.

* 1840 год — Британия объявила о том, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляющейся территории. Это было первым шагом к канадской независимости.

* 1901 год — немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы.

* 1903 год — спустя месяц после образования корпорация Ford Motor Company выпустила в продажу свой первый автомобиль серии A.

* 1923 год — на базе больницы графа Шереметьева открыт институт травматологии и неотложной помощи им. Склифосовского.

* 1968 год — один из первых громких захватов гражданского самолета: боевики Организации освобождения Палестины взяли в заложники пассажиров рейса El Al.

* 1974 год — в Греции свергнута военная диктатура — пал режим «черных полковников».

* 1985 год — в СССР баллистические ракеты «Тополь» были поставлены на боевое дежурство.

* 1992 год — Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость от Грузии, что повлекло военный конфликт между государствами.

* 2000 год — открыт естественный спутник Юпитера диаметром 4,8 км.

* 2002 год — на берег острова Тасмания выбросило гигантского кальмара длиной более 15 м: в нем увидели реальный прототип мифологических морских чудищ.

* 2010 год — на шоу X Factor была основана группа One Direction.

Кто родился 23 июля

* В 1401 году родился Франческо Сфорца — итальянский кондотьер (начальник дружины наемников), основатель династии правителей Милана.

* В 1714 году родился граф Михаил Воронцов — государственный деятель, дипломат и участник дворцового переворота, который был канцлером Российской империи при императрицах Елизавете Петровне и Екатерине II.

* В 1792 году родился Петр Вяземский — поэт, литературный критик и публицист, личный корреспондент Александра Пушкина.

* В 1884 году родился Альберт Уорнер — второй из четырех братьев — основателей голливудской кинокомпании Warner Brothers.

* В 1889 году родился Жорж Анненков (настоящее имя Юрий Павлович Анненков) — художник-авангардист, написавший портреты Анны Ахматовой, Максима Горького, Евгения Замятина, Бориса Пастернака.

* В 1946 году родился Александр Кайдановский — советский и российский актер, наиболее известный по ролям в фильмах «Сталкер» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

* В 1967 году родился Филип Сеймур Хоффман — американский актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», сыгравший Трумана Капоте в байопике «Капоте».

Кто скончался 23 июля • В 1645 году умер Михаил Федорович Романов — русский царь (1613-1645), первый царь из династии Романовых.

• В 1926 году умер Виктор Васнецов — русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты.

• В 2006 году умер Андрей Разбаш — российский телеведущий, режиссер, продюсер.

• В 2012 году умерла Салли Райд — американский астронавт, первая американская женщина-космонавт.

Кто отмечает день рождения 23 июля

* 65 лет исполняется Вуди Харрельсону — звезде фильмов «Голодные игры», «Семь психопатов» и сериала «Настоящий детектив».

* 54 года исполняется Марлону Уайансу — актеру и комику, который сыграл в фильмах «Белые цыпочки» и «Реквием по мечте».

* 53 года исполняется Монике Левински — экс-секретарше президента США Билла Клинтона, роман с которой чуть не привел к импичменту.

* 51 год исполняется Константину Богомолову — художественному руководителю Театра на Малой Бронной, режиссеру, супругу журналистки Ксении Собчак.

* 50 лет исполняется Александру Олешко — актеру театра и кино, заслуженному артисту России.

* 37 лет исполняется Дэниелу Рэдклиффу — британскому актеру театра и кино, исполнителю роли Гарри Поттера.

* 31 год исполняется Клаве Коке — певице и автору песен.