11 августа 2023, 22:22 Инфографика Что известно о БПЛА «Бобер», который сбили над Москвой

Украинские беспилотники продолжают сбивать на подлете к Москве, среди них — новый дрон «Бобер», представленный в мае 2023 года и разработанный по заказу ГУР Минобороны Украины. Беспилотник имеет два ряда крыльев, и способен преодолевать расстояние от 700 до 1000 км со средней скоростью около 150 км/ч. При этом на себе он может нести десятки килограммов взрывчатки. 11 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная система ПВО предотвратила третью за неделю атакую беспилотников. БПЛА «Бобер» был подавлен средствами РЭБ и упал в лесу на западе столицы. В ночь на 10 августа средства ПВО сбили в Подмосковье и Калужской области еще два БПЛА, а за день до этого еще пару украинских дронов смогли уничтожить в Курской области. Они также летели в сторону Москвы.