23 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

23 июня в мире отмечают Олимпийский день, а в России — День балалайки. В этот же день принято отправлять анонимные записки близким и мириться после ссор. В Люксембурге празднуют день рождения монарха, который появился на свет совершенно в другой день. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 23 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 23 июня

* Международный олимпийский день

Современные Олимпийские игры появились благодаря французскому общественному деятелю Пьеру де Кубертену. В конце XIX века он предложил возродить соревнования, которые проводились еще в Древней Греции. Идею поддержали представители разных стран, и 23 июня 1894 года на международном конгрессе в Париже создали Международный олимпийский комитет. Сам Кубертен стал генеральным секретарем МОК и впоследствии придумал один из самых узнаваемых символов в мире — пять переплетенных олимпийских колец. Сегодня они символизируют единство спортсменов разных континентов и олимпийское движение, объединяющее страны через спорт.

* Международный день вдов

Этот день напоминает о женщинах, которые потеряли мужей и нередко остаются один на один с жизненными трудностями. Международный день вдов появился в 2011 году по инициативе индийского филантропа Раджа Лумбы, которую поддержала Генеральная Ассамблея ООН. Для Лумбы эта дата имеет личное значение. 23 июня 1954 года его мать овдовела, но смогла самостоятельно вырастить семерых детей. В память об этом и выбрали день праздника. Сегодня Фонд Лумбы помогает вдовам и сиротам в разных странах мира.

* День государственной службы ООН

В марте 2003 года Генассамблея ООН учредила День государственной службы, который ежегодно отмечают 23 июня. Его цель — напомнить о роли госслужащих, отметить их вклад в развитие общества и привлечь молодежь к работе в государственном секторе. Бывший генсек ООН Пан Ги Мун подчеркивал, что основа такой работы — служение людям и поддержка тех, кто особенно нуждается в помощи. В этот день страны — члены организации награждают лучших сотрудников и проводят просветительские мероприятия для молодежи.

* День балалайки

Хотя этот праздник не имеет официального статуса, его ежегодно отмечают музыканты-народники не только в России, но и за ее пределами. Дату выбрали в честь первого известного упоминания балалайки в письменных источниках. Оно содержится в документе 1688 года «Память из Стрелецкого приказа в Малороссийский приказ». В День балалайки музыканты устраивают концерты, проводят мастер-классы и знакомят всех желающих с игрой на одном из самых известных русских народных инструментов.

Евгения Новоженина/РИА «Новости»

* День рождения печатной машинки

23 июня 1868 года американский изобретатель Кристофер Шоулз получил патент на печатную машинку. Его устройство позволяло быстро и достаточно четко набирать текст, однако сильно отличалось от привычных моделей. Клавиши располагались в один ряд, как на пианино, а все буквы печатались в одном регистре. На доработку изобретения ушло еще несколько лет. В итоге появилась «Ремингтон №1» — первая коммерчески успешная печатная машинка. Именно она стала основой для большинства моделей, которые выпускали в конце XIX и XX веках.

Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Веселые праздники • День мифов и легенд. Неофициальный праздник посвящен многообразию народного фольклора, древним преданиям и былинам. • День без обид. В праздник принято принимать конструктивную критику от близких, забывать обиды и начинать с чистого листа. Но главное — не злорадствовать и не пытаться обидеть ближнего! • День тайных посланий. В романтичный праздник можно соблюсти одну из приятных традиций Дня всех влюбленных и отправить анонимную записку тому, кто вам особенно дорог.

Что отмечают 23 июня в других странах

День полиции — Казахстан. Этот праздник связан с датой принятия закона «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». Документ подписали 23 июня 1992 года, вскоре после обретения независимости. Он заложил основу национальной правоохранительной системы и закрепил отказ от советской модели милиции, которая подчинялась централизованному МВД СССР.

День рождения великого герцога (Национальный день) — Люксембург. Один из главных государственных праздников страны. В этот день в Люксембурге чествуют монарха. Однако дата не совпадает с его реальным днем рождения — нынешний великий герцог Гийом V родился 11 ноября. Традиция отмечать праздник летом сложилась еще в середине XX века: проводить официальные церемонии и народные гулянья в теплую солнечную погоду гораздо приятнее.

День физкультуры — Армения. Праздник отмечают с 2009 года по решению министерства спорта республики. Сегодня в стране государство активно развивает спорт, уделяя особое внимание борьбе, тяжелой атлетике, дзюдо, футболу, шахматам и боксу.

День победы — Эстония. 23 июня в Эстонии вспоминают Выннуское сражение 1919 года — один из ключевых эпизодов войны за независимость страны. Тогда эстонские войска выбили германские части из города Цесиса, который по-эстонски называется Вынну. Впервые День победы отметили в 1934 году, традиция прервалась в советское время и вернулась только в 1992-м. Сегодня по случаю праздника в стране проходят военные парады и торжественные мероприятия.

Религиозные праздники 23 июня

* День памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского

Святитель Иоанн Тобольский родился в 1651 году в Нежине. В 1680 году принял монашество в Киево-Печерской лавре. Позже был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и преемником святителя Феодосия Черниговского. В 1697 году патриарх Адриан рукоположил Иоанна во епископа Черниговского. На новом месте он открыл Коллегиум по образцу Киевской академии — первую семинарию в России. Многие годы святитель занимался просвещением и привел к христианской вере тысячи людей.

10 июня 1715 года после литургии Иоанн устроил трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал гостям. Затем он удалился в свои покои и умер во время молитвы, стоя на коленях. Святителя похоронили в Тобольском Успенско-Софийском соборе. В 1916 году Церковь установила всероссийское празднование его памяти.

* Обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского

Согласно преданию, святитель Василий начал свое служение в Муроме, где принял монашество и стал епископом. Однако однажды горожане заподозрили его в грехе и изгнали из города. Тогда святитель, держа в руках икону Богоматери, чудесным образом проплыл по Оке на своей мантии и добрался до Рязани. Увидев это, муромцы раскаялись.

В Рязани Василий продолжил духовное служение и поддерживал паству в тяжелые годы татаро-монгольского ига. Он скончался около 1295 года, а похоронили его возле Борисоглебского собора. Более трех столетий останки святителя покоились в земле рядом с храмом.

В 1609 году верующие обрели его нетленные мощи и перенесли их в Успенский собор, который сегодня носит название Христорождественского. Именно с этого события началось широкое почитание святителя Василия на рязанской земле. С тех пор его считают одним из главных небесных покровителей региона, а рязанцы называют его своим «присным заступником».

* День памяти Священномученика Тимофея Прусского

Святой Тимофей жил в IV веке и был епископом города Прусса, который находился на территории современной Турции. Он активно проповедовал христианство и обратил к новой вере многих язычников.

Тимофей жил во времена императора Юлиана Отступника. Тот вырос христианином, но позже вернулся к язычеству и начал бороться с распространением христианства. Несмотря на это, епископ продолжал проповедовать Евангелие, а жители города прислушивались к его наставлениям и сохраняли верность христианской вере. Когда Юлиан узнал об этом, он приказал казнить Тимофея.

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Народные праздники 23 июня

* Праздник Знамения Тимофея

Этот народный праздник отмечают в тот же день, когда православная церковь чтит память мученика Тимофея Прусского. Наши предки верили, что 23 июня природа посылает людям особые знаки, по которым можно узнать, что ждет впереди. Поэтому внимательно присматривались к деревьям, облакам, траве, дождю и поведению животных.

Плохими предвестниками считались огненное зарево на небе, мыши, бегущие по гумну, и стаи воронов, вылетающие из леса. Такие приметы связывали с голодом, болезнями и другими бедами.

Именины 23 июня

* Александр;

* Антонина;

* Василий;

* Иван;

* Тимофей;

* Феофан.

Приметы: что можно и что нельзя делать 22 июня

Приметы о погоде

* Если куры начали чистить перышки, ждать дождя.

* Солнце сильно печет — погода изменится.

* Ворона каркает на крыше — станет холодно.

* Муравьи спрятались — скоро настанет ненастная погода.

* Утренняя духота — к проливному дождю.

Что можно делать

* Собраться с семьей или друзьями — шумная компания отпугнет злых духов.

* Пригласить домой незамужних девушек — к скорым отношениям.

* Проводить легкую уборку.

* Помогать нуждающимся.

Что нельзя делать

* Проводить время одному — состояние затянется надолго.

* Брать в руки зеркало — нечистая сила может заставить его разбить, это к несчастью.

* Заглядывать в чужие окна — можно забрать в свой дом проблемы.

* Выносить мусор — риск лишиться удачи.

* Брать деньги в долг — в дом придет бедность.

Лунный календарь 23 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 8-й и 9-й дни лунного цикла.

Если верить астрологам, 23 июня принесет перемены и события, которые могут развиваться довольно непредсказуемо. Поэтому в течение дня важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. В первой половине дня могут появиться новые карьерные возможности или поступить интересные предложения. Астрологи советуют не затягивать с решениями и при необходимости прислушиваться к мнению коллег. День считается благоприятным для общения, переговоров и новых знакомств.

Во второй половине дня стоит проявить осторожность. В это время могут появиться заманчивые предложения как в работе, так и в личной жизни. Однако астрологи предупреждают: велик риск поддаться иллюзиям. Если кто-то обещает слишком много и слишком легко, лучше не спешить и заранее оценить все возможные последствия.

Крупные финансовые дела на 23 июня лучше не планировать. Важные сделки и серьезные денежные решения астрологи рекомендуют перенести на другой день. Гораздо полезнее посвятить время укреплению деловых связей и общению с потенциальными партнерами. Считается, что в этот день звезды наделяют людей особым обаянием и способностью убеждать окружающих.

Также день подходит для спорта и заботы о здоровье. Если давно откладывали визит к врачу или специалисту, которому хотели задать важные вопросы, сейчас для этого подходящий момент.

По мнению астрологов, 23 июня благоприятно и для стрижки волос. Смена образа может оказаться удачной, а результат, скорее всего, вас порадует. 23 июня под знаком Рака рождаются люди, которых астрологи считают особенно чувствительными, эмоциональными и способными к сопереживанию. Их покровителем считается Луна.

Какие исторические события произошли 23 июня

* 1771 год — в Испании во время корриды погиб Хосе Кандидо Экспозито — один из первых известных профессиональных матадоров.

* 1803 год — американский изобретатель Роберт Фултон испытал на Сене паровое судно.

* 1944 год — начало операции «Багратион» в ходе Великой Отечественной войны.

* 1957 год — в Ленинграде восстановили традицию полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости.

* 1985 год — террористы взорвали Boeing 747 авиакомпании Air India над Атлантикой, погибли 329 человек.

* 1987 год — состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов».

* 1989 год — в США вышел фильм по комиксам DC «Бэтмен» режиссера Тима Бертона.

* 1994 год — в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Форрест Гамп».

* 1998 год — врачи Университета Питтсбурга впервые провели пересадку клеток мозга пациентке после инсульта.

* 2016 год — на референдуме подданные Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза (Brexit).

Кто родился 23 июня

* В 1763 году родилась Жозефина Богарне — императрица Франции с 1804 по 1809 год, первая жена Наполеона I.

* В 1839 году родился Эмилиан Адамюк — ученый, один из основоположников офтальмологии в России.

* В 1889 году родилась Анна Ахматова — поэтесса Серебряного века.

* В 1912 году родился Алан Тьюринг — британский математик и логик, один из основоположников информатики.

* В 1930 году родилась Элза Суарес — бразильская певица, одна из главных звезд самбы.

* В 1932 году родился Александр Федотов — заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, установивший ряд мировых авиационных рекордов.

* В 1940 году родился Стюарт Сатклифф — британский художник и музыкант, первый бас-гитарист The Beatles.

Худ. Кардовская

Кто скончался 23 июня • В 1852 году скончался Карл Брюллов — великий русский художник. • В 1891 году скончался Вильгельм Вебер — немецкий физик, создатель первого телеграфа. • В 1956 году скончался Рейнгольд Глиэр — композитор, народный артист СССР. • В 1995 году скончался Анатолий Тарасов — легендарный хоккейный тренер. • В 2022 году скончался Юрий Шатунов — певец, экс-участник группы «Ласковый май».

Кто отмечает день рождения

* 69 лет исполняется Фрэнсис Макдорманд — американской актрисе («Фарго», «После прочтения сжечь», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

* 64 года исполняется Александру Любимову — журналисту, одному из первых ведущих программы «Взгляд».

* 61 год исполняется Валерию Меладзе — российскому певцу.

* 54 года исполняется Зинедину Зидану — легенде французского и мирового футбола.

* 56 лет исполняется Яну Тирсену — бретонскому мультиинструменталисту, композитору.

* 22 года исполняется Александре Трусовой — российской фигуристке, серебряной призерке Олимпийских игр.