За что борются современные российские феминистки

Если вы думаете, что феминизм — это платить пополам в ресторане и непременно отправлять женщин в армию, то у меня для вас плохие новости. Вы ничего не знаете о феминизме и даже не подозреваете, за что на самом деле борются женщины и почему современный мир — это мир мужчин, где нам приходится приспосабливаться. Без лишних слов: давайте просто кратко пройдемся по тем сферам, в которых этот перекос виден невооруженным глазом, а зачастую подкреплен исследованиями.

Начать стоит с квартиры, где зреет главная несправедливость, мешающая женщинам с семьей строить карьеру.

Я не про мытье посуды, а про невидимый диспетчерский центр, который круглосуточно жужжит в женской голове: записать ребенка к стоматологу, проверить домашку, замочить фасоль, купить стиральный порошок. Во всем мире женщины выполняют три четверти неоплачиваемой домашней работы, и это не только уборка с готовкой, а непрерывный менеджмент, который не висит на холодильнике готовым списком, а просто живет в подкорке.

Развитие карьеры зачастую зависит от возможности задерживаться на работе и сидеть с боссом на корпоративе до глубокой ночи, чтобы между бокалами обсудить стратегию развития бизнеса. Только кто в этой ночи сидит дома с детьми? А кто забирает их из детского сада? Правильно, женщины. Они упускают возможность быть полноценным сотрудником, чтобы в доме все было в порядке, а ребенок пришел вовремя и лег спать не один.

Кстати, в 1975 году исландки устроили забастовку, о которой до сих пор рассказывают анекдоты. В ту пятницу 90% женщин просто не вышли на работу и не прикоснулись к домашним делам, оставив мужчин наедине с домашними обязанностями. Готовая еда в супермаркетах исчезла за пару часов, в офисах сидели ревущие дети, которых некуда было деть, ведь в садах работают тоже женщины. Позвонить и отправить что-то тоже было невозможно, ведь и там работали не мужчины. После того дня в Исландии пересмотрели многие законы, чтобы сделать жизнь женщин лучше.

Ладно, давайте выйдем из квартиры. Я мама с коляской, и город встречает меня лестницами без пандусов, узкими тротуарами и бордюрами, которые словно спрашивают: «А ты точно хочешь здесь пройти?». Большинство домов и улиц проектировались без учета того, что женщина будет выходить с коляской и передвигаться по составному маршруту: школа, работа, поликлиника, магазин. Это не чей-то злой умысел, просто за столом планирования долго сидели люди, которые никогда не толкали перед собой детскую люльку.

Сажусь в машину и снова чувствую, что обо мне забыли. Вы знали, что краш-тесты десятилетиями проводят с манекеном-мужчиной, у которого нет ни нашей геометрии тела, ни такого же распределения веса. Инженеры, конечно, не заговорщики, просто женское тело сложнее для расчетов, но итог один: при одинаковой аварии женщина рискует серьезнее пострадать просто потому, что системы безопасности не откалиброваны под нее. Может быть, стоит посадить в машину манекена с другими параметрами?

Представим, что я доехала на ней до аптеки. Лекарства долго испытывали исключительно на мужчинах, а женщин обходили стороной: у нас же цикл, гормональные качели и возможность забеременеть, какая уж тут чистота эксперимента. В результате мы принимаем препараты, протестированные на условном 70-килограммовом мужчине, и врачи иногда искренне удивляются, почему организм реагирует не по учебнику. Даже классический инфаркт у нас часто маскируется под усталость и тошноту, а хватание за сердце — мужская тема. Добавьте к этому, что женская физиология в учебниках до сих пор подается как небольшое отклонение от нормы, и вам станет не по себе. Женщина — отклонение от нормы, серьезно?

У меня, кстати, аутоимунное заболевание, которым чаще страдают женщины, чем мужчины, но большинство исследований было проведено на мужчинах. Болезнь осталась неизученной, потому что ее просто изучали на людях не того пола. Лекарство разработано тоже не для женщин. Забавно получается.

Напоследок, короткий штрих о профессиях, ведь декрет когда-то кончается. Просто как пример: спецформа до сих пор шьется по мужским лекалам, хотя тела и работа мышц у нас разная. Плохая экипировка мешает спасать жизни, но кого это волнует?

В сухом остатке, феминизм — это не борьба с мужчинами. Просто, возможно, миру стоит перестать притворяться, будто человечество состоит из людей одного пола, размера и с одними и теми же потребностями.

Женщины могут ходить в армию, могут оплачивать счета пополам и могут делать все то, что используют люди как пренебрежительный аргумент. Только настоящая борьба не за это, а за то, чтобы иметь возможность делать все как мужчины, а за то, чтобы в мире все было устроено как для мужчин, так и для женщин. Это огромная разница.

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