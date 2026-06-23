Над Россией уничтожили 143 украинских беспилотника. Военная операция, день 1581-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 143 украинских ударных БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ увеличили число ударов дронами по объектам Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Артиллеристы группы «Север» уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и 11 боевых бронированных машин ВСУ — за ночь выполнено более 250 огневых задач, сообщили в группе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.