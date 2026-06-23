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Над Россией уничтожили 143 украинских беспилотника. Военная операция, день 1581-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1581-й день
Юрий Кочетков/РИА Новости

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 143 украинских ударных БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ увеличили число ударов дронами по объектам Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Артиллеристы группы «Север» уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и 11 боевых бронированных машин ВСУ — за ночь выполнено более 250 огневых задач, сообщили в группе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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8:16

Артиллеристы группы войск «Север» уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и 11 боевых бронированных машин ВСУ — за ночь выполнено более 250 огневых задач, сообщили в пресс-службе группы.

8:10

ВСУ увеличили число ударов БПЛА по объектам Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 143 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

8:00

Сегодня 1581-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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