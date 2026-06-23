Самые яркие болельщики на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу — 2026 объединил миллионы фанатов в США, Канаде и Мексике. Именно мужчины-болельщики создают на трибунах ту неповторимую эмоциональную атмосферу — безграничную, заразительную и, конечно же, стильную.

Поклонники футбола превращают подготовку к матчу в искусство, украшая лица боевыми раскрасами и надевая яркие и колоритные национальные костюмы. Некоторые из них становятся известными благодаря необычным акциям поддержки.

Например, футбольный фанат сборной ДР Конго Мишель Кука Мболадинга во время матчей своей команды встает на возвышение, замирает, поднимает руку вверх и не шевелится на протяжении всей игры. Таким образом мужчина копирует памятник первому премьер-министру Конго Патрису Лумумбе.

Также матчи посетили множество мировых знаменитостей. В зрительских ложах и на трибунах были замечены актеры Брэд Питт, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Оуэн Уилсон, Джейми Фокс, режиссер Джордж Лукас, рэпер Jay-Z, один из создателей Microsoft Билл Гейтс, а также бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Радость побед, горечь поражений и непередаваемая солидарность, стирающая языковые барьеры, — в галерее «Газеты.Ru».