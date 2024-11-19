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Пресс-релиз

В Кибердоме эксперты обсудили, как повысить цифровую грамотность россиян

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Пресс-служба РАЭК

15 ноября на площадке специалистов по кибербезопасности «Кибердом» состоялся круглый стол на тему «Синергия государства, медиа и общества в повышении уровня цифровой грамотности в России».

Мероприятие собрало экспертов, представителей государственных структур, медиа-компаний и образовательных учреждений для обсуждения актуальных вопросов, касающихся цифровых компетенций и критического мышления в современном обществе. Эксперты обсудили, как такие акции, как «Цифровой Диктант», повышают цифровую грамотность пользователей, и что еще нужно сделать, чтобы сделать интернет безопаснее. Модератором выступила Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК.

Врио Директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин выступил с приветственным словом. Он отметил, что в этом году в акции «Цифровой Диктант» приняли участие все регионы нашей страны. Например, более 1200 омичей собрались на территории спортивного комплекса «Красная звезда», чтобы единовременно пройти тестирование. Республика Карелия, ХМАО – Югра, Кемеровская область – Кузбасс, Калининградская и Нижегородская области и другие регионы организовали офлайн-точки, где можно было пройти Диктант.

Участники круглого стола обсудили важность создания единой стратегии, направленной на развитие цифровой грамотности и критического мышления у различных возрастных групп:

«Современная проблема не столько в цифровой грамотности, сколько в недостатке критического мышления. Как ребенок, так и взрослый порой не осознают, в каких случаях им следует дополнительно проанализировать информацию, найденную в интернете. Важно развивать способность к критическому восприятию, чтобы эффективно ориентироваться в цифровой среде. Этому, среди прочего, может способствовать распространение обучающего контента в социальных сетях», — отметил Данил Дрозд, директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами государственной власти социальной сети Likee в России и СНГ, приглашенный преподаватель факультета права НИУ ВШЭ.

О проблеме верификации информации заявила и Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:
«Мы живем в такое время, где дети уже буквально рождаются со смартфонами и готовы круглосуточно взаимодействовать с миром с помощью голосовых помощников. Но у современных детей нет культуры верификации информации – они все полученное из сети принимают на веру. Поэтому стоит задуматься о внесении изменений в образование. Например, внедрить комплексную систему, которая определит подход страны к тому, как ребенок должен воспринимать интернет и взаимодействовать с ним».

Спикеры единогласно сошлись во мнении, что для успешной интеграции цифровых технологий в повседневную жизнь необходимо не только обучать население использованию гаджетов, но и формировать у граждан способность к анализу информации, что особенно важно в эпоху активного распространения фейковых новостей и дезинформации.

Особое внимание было уделено тому, что наиболее уязвимой группой в этом плане является молодежь в возрасте 18-25 лет. Хотя эта аудитория обладает высоким уровнем доверия к гаджетам и развитыми цифровыми компетенциями, духовно-нравственное воспитание у них зачастую оказывается на низком уровне. Это создает риски для их критического восприятия информации и формирования устойчивого мировоззрения.

«Цифровая грамотность невозможна без духовно-нравственного аспекта», — подытожила Анастасия Лобада, диджитал-директор радио ВЕРА.

В рамках круглого стола участники поделились успешными кейсами работы с различными аудиториями, включая молодежь и пожилых людей.

О том, как онлайн-площадки развивают безопасную среду, рассказала директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова: «Специфика нашей площадки в том, что каждый день у нас совершается огромное количество сделок, и в основе каждой из них лежит прямое общение между людьми. Поэтому вопрос обеспечения безопасности стоит для нас на первом месте. Мы инвестируем не только в развитие технологий защиты сделок, но и в образовательные мероприятия, и у нас уже есть хороший прогресс в этом направлении. Моя мечта — чтобы через такие проекты мы смогли донести знания и до детей, и до их родителей, бабушек и дедушек. Чтобы люди всех возрастов могли чувствовать себя в интернете уверенно и спокойно».

Однако вклада только ИТ-компаний недостаточно — важно, чтобы пользователи знали о всех сервисах и инструментах.

«Технологические компании вкладывают значительные ресурсы в защиту пользователей, но для того чтобы эти инструменты были эффективны, люди должны знать о них. Для меня «Цифровой Диктант» — это про то, как индивидуально оценить уровень грамотности каждого. У любого участника цифровой экономики есть множество продуктов, которыми важно уметь пользоваться. «Цифровой Диктант» — это отличный инструмент для проверки цифровых навыков», — отметил Петр Алферов, директор по антифроду билайн.

Круглый стол стал важной платформой для диалога между различными секторами общества, что позволит выработать комплексные подходы к решению вопросов цифрового неравенства и повысить уровень грамотности в России. Участники договорились о дальнейшем сотрудничестве и разработке конкретных инициатив, направленных на обучение и поддержку граждан всех возрастов в условиях стремительного развития цифровых технологий.

Организатор акции: РАЭК. Соорганизаторы: РОЦИТ, Народный Фронт.

В 2024 году Всероссийское тестирование прошла при поддержке Минцифры России и Департамента информационных технологий Москвы. Генеральный партнер акции – Авито. Партнерами и спонсорами проекта в 2024 году выступают VK, Яндекс Go, билайн, Координационный центр доменов .RU/ .РФ. Аналитический партнер – АНО «Цифровая экономика».

Организационными партнерами являются Кибердом, Альянс по защите детей в цифровой среде, Цифровая Россия, Роскачество, Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ). Акция проводится в поддержку национального проекта «Цифровая экономика». Технологический партнер проекта – Yandex Cloud. E-mail-партнер – Unisender. Цифровой партнер – Mish, Графический партнер – Мандарин, Чат-бот – AO «Нейросети».

Стратегическим информационным партнером является Rambler&Co. Генеральными информационными партнерами являются RUTUBE, РБК, «Российская Газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», Всероссийское сообщество детей и молодежи «Движение Первых», ГК Мособлреклама, News Media Holding.

Информационно акцию поддерживают: ТОП Блог, Триколор, АНО «Диалог», Вести Подмосковья, Small Business, «Хелпинвер», «Мел», SuperJob, РЦНМ и другие.

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