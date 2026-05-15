За ночь над Россией сбили 355 украинских беспилотников. Военная операция, день 1542-й

В Белгородской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль — ранен мирный житель. Как сообщили в региональном оперштабе, атака произошла в Краснояружском округе у поселка Степное.
Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения рук и ног. Его доставили в Краснояружскую ЦРБ, после оказания первой помощи переведут в областную клиническую больницу.
Успешные наступательные действия российских войск на разных направлениях СВО стали для 34% россиян самым важным событием минувшей недели, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
⚡15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 205 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.
Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Завербованный СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с помощью беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей, сообщил ЦОС ФСБ.
Следствие установило, что в 2024 году мужчина был завербован украинскими спецслужбами для совершения диверсий за вознаграждение. Под руководством куратора он прошел обучение методам конспирации, обращению со взрывчаткой и получил деньги на подрывную деятельность.
На Украине происходит демонтаж вертикали власти Владимира Зеленского, и за этим стоит Европа. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Он обратил внимание, что коррупционные расследования добрались до экс-главы офиса президента Андрея Ермака, и эти процессы развиваются не без участия европейских структур.
Операторы ударных дронов группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и станцию РЭБ ВСУ в Сумской области, сообщил ТАСС начальник расчета с позывным Ветер. По его словам, разведка обнаружила позиции противника, после чего по ним нанесли огневое поражение. Все выявленные объекты уничтожены.
Ночью над Брянской областью сбили 13 украинских беспилотников. В результате атаки в Фокинском районе Брянска поврежден частный жилой дом, сообщил оперштаб региона. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
❗️Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.
За сутки в Курской области сбили 106 украинских беспилотников, а артиллерия ВСУ обстреляла регион 140 раз, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Погибших и пострадавших нет.
В Белгородской области за минувшие сутки в результате атак со стороны Украины погиб один человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести, сообщил региональный оперативный штаб.
Владимир Зеленский «слетел с катушек», санкционировав атаку беспилотников на сотрудников Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. В четверг два работника станции получили ранения в результате удара ВСУ по прилегающей территории.
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Махачкалы. Авиагавань вернулась к штатной работе.
В Кривом Роге произошел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». В ряде областей страны, включая Днепропетровскую, объявлена воздушная тревога. Позже взрыв также прогремел в Одессе, в Одесской области также объявлена воздушная тревога.
Более 87 тысяч человек признаны потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Константин Корпусов. По его словам, следователи допросили свыше 206 тысяч человек. С первых дней вторжения на территорию региона организовали работу по расследованию преступлений украинских боевиков и иностранных наемников.
В ночь на 15 мая Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск судов в нескольких аэропортах для обеспечения безопасности полетов. Под ограничения попали Псков, Нижний Новгород, Ярославль, Череповец, Махачкала, а также московские Шереметьево и Домодедово (последние работали по согласованию).
К утру ограничения сняли в большинстве аэропортов, за исключением Махачкалы. Полеты возобновлены в обычном режиме в Пскове, Калуге, Нижнем Новгороде, Тамбове, Череповце, Ярославле, а также во Внуково и Домодедово.
Аэропорт Махачкалы продолжает работать с ограничениями.
Депутат заксобрания Запорожской области, советник главы Крыма Ренат Карчаа назвал удары ВСУ по сотрудникам Запорожской АЭС террористической тактикой.
«Атаки на Запорожскую АЭС не решают ни одной военно-тактической задачи. С точки зрения военной тактики — это полный абсурд, бить по гражданским объектам и мирным гражданам», — заявил он РИА Новости.
По словам Карчаа, киевский режим преследует цель не просто запугать население Энергодара и сотрудников станции, но и добиться социально-психологической турбулентности, спровоцировать протесты.
‼️После ночной атаки БПЛА в Рязани госпитализировали семерых человек, из них четверо детей. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, для тяжелых пациентов проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Координацию оказания помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Ситуация на Запорожской АЭС после ночной атаки дронов на Энергодар остается стабильной, безопасную эксплуатацию станции обеспечивает персонал, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Сам город подвергся массированному налету беспилотников ВСУ, под ударами оказались АЗС, гражданская инфраструктура и жилой сектор, повреждены несколько домов и множество автомобилей, ранее сообщил глава города Максим Пухов.
В Рязани после ночной атаки беспилотников очевидцы сообщили о «черном дожде» — липкие пятна черного цвета покрыли припаркованные автомобили и окна жилых домов. Telegram-канал «Осторожно, новости» связывает это с последствиями удара по нефтеперерабатывающему заводу и крупным пожаром.
В Ростовской области минувшей ночью уничтожили более 40 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Под атаку попали город Таганрог и 11 районов: Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Обливский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский, Тарасовский.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться.
Минувшей ночью силами ПВО над Смоленской областью сбиты три украинских беспилотника, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на места падения обломков направлены оперативные службы.
Глава региона также напомнил, что в области действует запрет на распространение информации о последствиях атак БПЛА, работе ПВО и РЭБ, а также о местах охраны критически важных объектов. При обнаружении фрагментов дронов Анохин призвал не приближаться к ним и немедленно сообщать о находке по телефону 112.
За минувшую ночь в Калужской области силами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. БПЛА сбили над территориями Дзержинского, Малоярославецкого, Ульяновского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы, пострадавших и разрушений инфраструктуры, по предварительным данным, нет.
⚡️Дежурные средства ПВО в течение ночи с 23:00 14 мая до 07:00 15 мая уничтожили 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.
В Рязани в целях безопасности отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского района, сообщил губернатор Павел Малков. Под ограничения попали 11 школ: №№ 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76, а также 21 детский сад (№№ 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157). Для родителей, которым не с кем оставить детей, в учебных заведениях и детсадах будут работать дежурные группы. Малков также призвал родителей еще раз объяснить детям, что нельзя трогать обломки БПЛА, а в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по номеру 112.
⚡️Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе.
В результате атаки зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, на автобусной остановке осколками посекло автобус. Также повреждения получил легковой автомобиль.
В оперштабе уточнили, что на месте ЧП работают все аварийные службы. Власти уточняют информацию.
❗️В результате ночной террористической атаки киевского режима в Рязани погибли три человека и 12 получили ранения, в том числе дети. Повреждены два многоквартирных жилых дома, обломки БПЛА также упали на территорию промышленного предприятия, сообщил губернатор Павел Малков.
По его словам, всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь, на месте ведется разбор поврежденных конструкций и эвакуация жителей, для которых развернуты пункты временного размещения. Глава региона поручил социальным службам и профильным ведомствам оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.
«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе», — написал Малков.
Сегодня 1542-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.