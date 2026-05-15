За ночь над Россией сбили 355 украинских беспилотников. Военная операция, день 1542-й

Завербованный СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с помощью беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей, сообщил ЦОС ФСБ.

Следствие установило, что в 2024 году мужчина был завербован украинскими спецслужбами для совершения диверсий за вознаграждение. Под руководством куратора он прошел обучение методам конспирации, обращению со взрывчаткой и получил деньги на подрывную деятельность.