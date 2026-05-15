В Финляндии обнаружили залежи золота рядом с российской границей

В Финляндии сообщили о новых залежах золота на востоке страны недалеко от границы с Россией. Результаты бурения в районе Укколанваара существенно расширили известную золотоносную зону и подтвердили существование крупного месторождения. В компании Endomines называют находку уникальной для Финляндии из-за сочетания золота и железорудной формации.

Шведско-финская горнодобывающая компания Endomines сообщила о новых залежах золота в районе Укколанваара в муниципалитете Иломантси на востоке Финляндии недалеко от границы с Россией. Результаты бурения, проведенного осенью 2025 года и зимой 2026 года, существенно расширили известную золотоносную зону, сообщает финская газета Yle.

Endomines объявила об обнаружении сразу четырех новых участков с признаками золотоносной минерализации. Одна из новых жил расположена почти в 6 км от ранее известного месторождения Ukko, еще три — между двумя участками.

По словам технического директора Endomines Finland Яни Раутио, это указывает на существование крупного и геологически связанного месторождения.

«Размер известной золотоносной зоны существенно увеличился», — заявил Раутио.

По его оценке, общая протяженность участка теперь составляет около 7 км.

Работы велись в рамках масштабной программы разведочного бурения. В общей сложности в районе Укколанваара в этом году было пробурено 52 скважины. Первые результаты компания начала публиковать еще в ноябре 2025 года, когда примерно в 5,8 км к югу от месторождения Ukko была обнаружена новая золотоносная минерализация.

Особое внимание геологов привлекла структура месторождения.

В Endomines утверждают, что золото в Укколанваара связано с железорудной формацией. Подобные месторождения встречаются в Австралии и Канаде, однако для Финляндии это первый подобный случай.

Укколанваара входит в так называемую Южную золотоносную линию — геологическую структуру в восточной части Финляндии, где уже много лет ведется разведка драгоценных металлов. Район Иломантси считается одним из наиболее перспективных для золотодобычи в стране.

Endomines рассчитывает начать добычу золота на участке в 2030 году.

 
