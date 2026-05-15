Весенне-летняя коллекция: какие новые автомобили появятся в России

Российские и китайские автомобильные бренды весной и летом 2026 года пополнят модельные ряды интересными новинками. На рынок РФ уже вышли обновленный кроссовер Geely Coolray и лифтбэк Changan Uni-V, среди ближайших премьер — роскошный седан Hongqi Guoya, а также кроссоверы и седан под возрожденным брендом Volga. Какие новые автомобили скоро появятся в продаже — в материале «Газеты.Ru».

Geely Coolray

Компактный кроссовер от Geely отсутствовал на российском рынке на протяжении нескольких месяцев, а теперь вернулся в обновленном варианте. Под капотом новой версии — 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Geely Coolray Geely

Обновленный Geely Coolray доступен в России в единственной богато оснащенной комплектации за 2,9 млн рублей и может быть только одного цвета — лиловый перламутр с контрастной черной крышкой. Главная фишка — набор систем помощи водителю второго уровня, с адаптивным круиз-контролем, работающим на скоростях от нуля до 150 км/ч, ассистентом удержания в полосе, мониторингом слепых зон и распознаванием знаков.

Есть и автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов. В салоне — 14,6-дюймовый экран мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, сиденья с обивкой из искусственной кожи. Предусмотрены подогревы всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Changan Uni-V

Рестайлинговый лифтбэк получил на российском рынке мощный мотор: на место 1,5-литрового агрегата пришел турбомотор 2.0 с чугунным блоком цилиндров. Двигатель развивает 235 л.с. и агрегатируется с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» японской марки Aisin.

У автомобиля появился активный задний спойлер, автоматически поднимающийся на скорости. В салоне — спортивный руль с алюминиевыми лепестками, черный потолок и декоративные вставки из искусственной замши.

Changan Uni-V Changan

В порядке адаптации к российскому климату для обновленного Uni-V предусмотрены подогревы всех сидений, руля, лобового и заднего стекол. Шесть подушек безопасности входят в стандартное оснащение, наряду со встроенным видеорегистратором и электроприводом крышки багажника.

Volga

О возрождении отечественного бренда было объявлено в апреле 2026 года, а старт продаж автомобилей под маркой Volga запланирован на лето 2026 года. Седан C50, кроссоверы K40 и ожидающийся позже K50 построены на основе моделей Geely Preface, Atlas и Monjaro соответственно и совпадают с ними по техническим характеристикам, отличаясь лишь декором и эмблемами.

Volga C50 Volga

Для кроссовера К40 предусмотрено два турбированных двигателя на выбор: 1.5 на 147 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом», и 2.0 на 200 л.с., которому полагается 8-ступенчатый «автомат». Для седана С50 — два варианта 2,0-литрового мотора на 150 л.с. и 200 л.с.

Глеб Никитин/MAX

Старшая модель Volga K50 получит 2,0-литровый мотор на 238 л.с. и 8-ступенчатую АКП.

Hongqi Guoya

Премьера этого флагманского седана китайской марки в России состоится в конце мая. Длина автомобиля достигает 6 метров, на российском рынке он выступит альтернативой представительским седанам немецких марок, которые официально в страну не поставляются.

Ожидается, что в РФ автомобиль появится с мотором V6 мощностью 380 л.с., автоматической восьмиступенчатой трансмиссией и полным приводом. В салоне — индивидуальные кресла второго ряда с многоточечным массажем, раскладные столики и премиальная аудиосистема.

Hongqi Guoya Hongqi

В отделке применены шпон редких пород дерева и кожа Nappa. Для водителя предусмотрены виртуальная приборная панель, проекционный дисплей беспроводная зарядка, атмосферная подсветка салона.

Tenet T4L

Tenet T4L — это новый кроссовер, производство которого по полному циклу запущено на заводе холдинга «АГР» в Калуге. В основе новинки лежит Chery Tiggo 7 Pro Max до обновления, однако дизайн передней части унифицирован с младшей моделью Tenet T4. Длина T4L составляет 4506 мм (на 186 мм длиннее обычной «четверки»), колесная база — 2650 мм.

Tenet T4L Tenet

В салоне установлены два 10-дюймовых экрана для приборной панели и мультимедийной системы. На центральной консоли предусмотрен отдельный 8-дюймовый сенсорный дисплей управления двухзонным климат-контролем. Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Esteo MX

На лето 2026 года запланирован и выход на рынок нового бренда Esteo, выпуск этих автомобилей по полному циклу будет налажен на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Длина автомобиля составляет 4775 мм, колесная база — 2800 мм. Esteo MX оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с., восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» и полным приводом.

Esteo MX Esteo

В основе Esteo MX — автомобиль, ранее известный в России под названием Exeed TXL, но после очередного обновления. На китайском рынке он доступен в гибридном варианте под названием Exeed Sterra E05.

Haval F7

У кроссовера Haval F7 тульской сборки обновились агрегаты и набор оснащения. Переднеприводная версия получила новый 1,5-литровый турбомотор российского производства. Мощность осталась прежней — 150 л.с., но крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм, а время разгона до «сотни» сократилось до 9,3 с против прежних 10,9 с. Полноприводная версия оснащается двухлитровым двигателем с отдачей 200 л.с. Оба мотора агрегатируются с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Цены стартуют с 3 млн рублей за переднеприводную версию и с 3,4 млн рублей — за полноприводную.

Haval

В салоне — новый руль с утолщенным ободом, беспроводная зарядка для смартфонов, снабженная охлаждением. Передние сиденья кроссовера получили электрорегулировки в восьми направлениях. Для России предусмотрена антикоррозийная обработка и «зимний пакет», включающий обогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя и задних сидений.