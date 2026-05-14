Трудности перевода и роковые искушения: о чем снимает София Коппола

Софии Копполе исполнилось 55 лет. Она родилась 14 мая 1971 года в Нью-Йорке в семье Фрэнсиса Форда Копполы и его жены Элеоноры и выросла на ферме родителей в Калифорнии. Дочь культового режиссера и документалистки в юности, хотя и снималась в фильмах отца, о кино не помышляла. Она стажировалась в Chanel, интересовалась модой, дизайном, музыкой, фотографией, занималась живописью в Калифорнийском институте искусств и даже запустила свою линию одежды. Однако в 1998-м все же сняла короткометражку «Превзойти звезду» и поняла, что в ней соединилось все, что ей нравится. Это стало началом режиссерской карьеры Софии Копполы. И она быстро доказала, что является не просто дочкой своего отца, а самостоятельным талантливым режиссером.

