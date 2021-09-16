Филипп Киркоров сыграет Жар-птицу в третьей части «Последнего богатыря»

Известный российский певец Филипп Киркоров станет героем третьей части фильма «Последний богатырь». Об этом сам артист рассказал на своей странице в Instagram.

Он сообщил поклонникам, что играет «невероятную роль».

»...ЖАР-ПТИЦУ! Диковинную, яркую, волшебную... » , - гласит пост Киркорова. Он отметил, что никогда бы не подумал, что его предстоит сыграть такую роль. Певец также добавил, что прообразом его Жар-птицы стала птица Феникс.

По сюжету нового фильма Жар-птица прилетела из Белогорья и селится в современной Москве для того, чтобы построить карьеру.

Кинолента режиссера Дмитрия Дьяченко выйдет на экраны 23 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров закрыл многомиллионный бизнес. Речь идет о закрытии своей компании по организации детских праздников.