На Украине повторно признали Моргенштерна угрожающим нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского музыканта Моргенштерна в черный список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом — Моргенштерн Алишер Тагирович», — говорится в документе.

Ограничительные меры против рэпера вступают в силу с 15 сентября. В апреле министерство объявило Моргенштерна лицом, создающим угрозу национальной безопасности. Однако в соответствующий перечень он был включен под фамилией Валеев, однако он сменил фамилию еще в подростковом возрасте на фамилию матери.

Гастроли российского рэпера на Украине также запретили. Решение внести музыканта в черный список было принято, основываясь на заключениях лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что «в творчестве Моргенштерна пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ», поясняли в СБУ. В ведомстве считают, что это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием.