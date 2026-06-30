Открытки с Днем ветеранов боевых действий – 2026: 50+ картинок и пожеланий

Подборка открыток и пожеланий ко Дню ветеранов боевых действий в прозе и стихах

1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. Праздник посвящен людям, которые участвовали в вооруженных конфликтах, защищая интересы нашей страны. В памятный день поздравьте ветеранов красивой открыткой, добавив теплые пожелания.

Красивые открытки

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Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Памятные и трогательные открытки

В День ветеранов боевых действий принято поздравлять всех, кто проявил готовность пожертвовать собой ради благополучия страны. Почтите их мужество трогательной открыткой.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки бойцам СВО

Отправьте открытки тем, кто участвовали в специальной военной операции на Украине, отметив их мужество.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки в советском стиле

Поклонникам эстетики СССР понравятся открытки в советском стиле.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Открытки со стихами

Поэты и писатели не раз воспевали смелость советских солдат, отдавших жизнь за Победу в Великой Отечественной войне. Их потомки проявили стойкость и силу духа в других конфликтах — например, в войне в Афганистане, конфликтах в Чечне и Сирии. Почтите их доблесть открыткой.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Примеры пожеланий пожилым ветеранам боевых действий

* Дорогой наш, с Днем ветеранов боевых действий! Спасибо тебе за мужество и силу духа. Желаем тебе крепкого здоровья и душевного покоя!

* С праздником, дорогие ветераны! Мы гордимся вами и бесконечно благодарны за все, что вы сделали. Желаем долгих лет жизни, счастья и тепла в родном доме!

* Родные! За вашими плечами — страшное время, от которого вы нас сберегли. Спасибо за вашу стойкость. Пусть рядом всегда будут любящие сердца, а над головой — мирное небо!

* Пусть все дороги ведут домой — там тебя ждут родные объятия, добрые слова и семейное счастье. Поздравляю с праздником!

* Поздравляю с Днем ветеранов боевых действий! Пусть каждый день приносит радость. Крепкого здоровья и благополучия!

* Низкий поклон вам за смелость и верность долгу. Пусть жизнь будет наполнена светом, уважением и семейным теплом! С праздником!

* С Днем ветеранов боевых действий! Спасибо за подвиг, который навсегда останется примером для нас. Пусть счастье никогда не покидает ваш дом!

* Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и счастливых дней тебе и нашей семье. С праздником!

* Дорогие ветераны, с праздником! Ваша сила и мужество заслуживают самых искренних слов благодарности. Пусть судьба хранит вас долгие годы!

* 1 июля — День ветеранов боевых действий. Спасибо за то, что достойно преодолели все испытания ради своих потомков. Пусть теперь в вашей жизни будут только мир, уют и любовь!

* Пусть рядом всегда будут люди, которые любят, поддерживают и искренне гордятся вами. С праздником!

* С праздником, родные! Мы всегда будем гордиться вашей готовностью жертвовать собой во имя Родины. Пусть каждый новый день дарит улыбки, тепло и душевное спокойствие!

* С Днем ветеранов боевых действий! Пусть рядом будут самые дорогие люди, а в сердце всегда живут надежда, вера и радость!

* С праздником! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастливых моментов в кругу семьи. Спасибо за ваш подвиг, мы не забудем его никогда!

* Поздравляю с Днем ветеранов боевых действий! Пусть любовь родных согревает вас каждый день, а уважение окружающих станет лучшей наградой за мужество, проявленное в бою!

* С праздником тебя! Спасибо за стойкость и мужество защищать в бою родную страну. Пусть впереди будет еще много счастливых и светлых лет!

* С праздником! Пусть ваш дом всегда будет наполнен теплом, заботой близких и миром, который вы защитили!

* 1 июля — День ветеранов боевых действий. В этот праздник хочу поблагодарить тебя за твою стойкость, с которой ты шел в страшный бой. Пусть теперь твоя жизнь будет полна счастья, а дом станет тем самым местом, где хорошо и спокойно!

* С Днем ветеранов боевых действий! Спасибо за мужество, стойкость и преданность своему долгу. Пусть рядом всегда будут родные и любимые люди!

* Поздравляю с праздником! Спасибо тебе за силу духа и смелость, которую ты демонстрируешь каждый день. Желаю крепкого здоровья, благополучия и счастливых мирных дней!

* Боец, с праздником тебя! Пусть дома всегда будет тепло, радостно и спокойно!

* С праздником! Ваше мужество вызывает искреннее уважение. Желаем счастья, семейного уюта и исполнения самой заветной мечты!

* В День ветеранов боевых действий хочу сказать тебе спасибо за стойкость и самоотверженность. Пусть каждый новый день приносит уверенность, силы и радость. Поздравляю с праздником!

* С праздником! Пусть любовь близких станет для тебя надежной опорой, а каждый день дарит мир, здоровье и душевное тепло!

* Поздравляю с Днем ветеранов боевых действий! Спасибо тебе за верность Родине и готовность пойти на все ради спокойной жизни россиян. Желаем благополучия, счастья и долгой мирной жизни!

* С Днем ветеранов боевых действий! Желаем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и как можно больше счастливых моментов рядом с близкими!

* Поздравляю с праздником! Спасибо тебе за мужество, которое вдохновляет и вызывает глубокое уважение. Пусть впереди будет только мир!

* С праздником тебя! Пусть каждый день начинается с улыбок родных, а заканчивается чувством спокойствия и счастья!

* 1 июля — День ветеранов боевых действий. Хочу сказать спасибо за твою силу, выдержку и отвагу. Желаю благополучия, добра и мирного неба над головой!

* От всей души желаю здоровья, семейного тепла, душевной гармонии и счастливой мирной жизни. Спасибо за твой подвиг!

* С праздником! Пусть мужество, с которым вы прошли свой путь, всегда возвращается к вам уважением, благодарностью и любовью близких!

День ветеранов боевых действий: история и суть праздника

В России памятный день имеет два названия: День ветеранов боевых действий и День памяти и скорби ветеранов боевых действий. Этот праздник носит неофициальный характер и отмечается ежегодно 1 июля.

Инициативу об утверждении праздника выдвинули общественные организации, ветераны и общество «Боевое братство» в 2008 году. Они предложили ежегодно чествовать участников боевых действий, включая ветеранов войны в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и других вооруженных конфликтов. Инициативу поддержала общероссийская организация «Офицеры России». Впервые День ветеранов боевых действий отметили в 2009 году, после чего он стал ежегодной традицией.

В 2022 и 2024 годах в Госдуму вносили законопроекты об установлении в России официальной памятной даты, посвященной ветеранам. Но ни один так и не был принят.

Но это не мешает 1 июля поздравлять всех ветеранов боевых действий, принимавших участие в вооруженных конфликтах и выполнявших воинский долг. В этот день проходят памятные мероприятия, возложение цветов к мемориалам и встречи ветеранов. Многие посещают Поклонную гору в Москве и мемориалы в других городах России.