«Приостановить движение с 1 июля»: что происходит на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией?

Россия временно закрывает переходы на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Правительство РФ с 1 июля приостанавливает движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Под ограничения попадают переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский», «Светогорск» (Финляндия), «Печоры-Псковские» (Эстония) и «Пыталово» (Латвия). На эстонско-российской границе в конце июня образовались большие очереди, многие из желающих попасть в Россию ночевали в палатках и спальных мешках возле пункта «Нарва». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Правительство РФ с 1 июля временно закрывает ряд пограничных переходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

В нем говорится об остановке движения через железнодорожные пункты пропуска на границе с указанными странами.

«Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению», — говорится в тексте документа.

Движение будет приостановлено на российско-финляндском участке границы («Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский», «Светогорск»), на российско-эстонском («Печоры-Псковские») и на российско-латвийском («Пыталово») .

Правительство поручило МИД России направить уведомления Финляндии, Эстонии и Латвии об этом решении.

Закрытые границы

После начала спецоперации в 2022 году Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма, а в 2023 году начала постепенно закрывать погранпереходы с Россией — ограничения затронули почти все сухопутные КПП. При этом в Финляндии указали на то, что потеря туристов ударила по экономическим показателям. Новостной портал Yle отмечает, что российские туристы ежегодно приносили финским городам несколько сотен миллионов евро.

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от закрытия границы», — приводит Yle слова эксперта Университета Восточной Финляндии Хенрика Нильсена.

Латвия не закрывала сухопутные КПП полностью, но в марте прошлого года ввела запрет на пересечение границы для пешеходов и велосипедистов, а в 2023 году закрыла два пункта — «Педедзе» и «Виентули».

Эстония в сентябре 2023 года запретила въезд для автомобилей с российскими номерами.

В то же время другие страны ЕС не вводили аналогичных ограничений для россиян, поэтому те могут обходить рестрикции через третьи государства.

Трудности перехода

Ограничения и закрытия пропускных пунктов на границе с РФ вызывают трудности для туристов и граждан, которым требуется пересечь границу.

Так, 30 июня Северо-Западное таможенное управление зафиксировало напряженную ситуацию с очередями на эстонской стороне погранпункта «Нарва», сопредельного с российским МАПП «Ивангород». По данным ведомства, очереди на въезд в РФ достигали 350 человек, люди стояли десятки часов. Тяжелая ситуация наблюдалась также 27 и 28 июня.

Латвийский портал Delfi сообщал, что в пиковые часы у перехода скапливалось до 500 человек, время ожидания достигало 16 часов . Местные жители сообщили, что большая очередь из желающих пересечь границу в Нарве начала скапливаться еще в субботу, а через границу в сторону России пропускают примерно по 20 человек в час.

Delfi отмечал, что к вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло нескольких сотен человек, и очередь продолжала расти. По данным очевидцев, не прошли около 400 человек, были составлены три списка. В материале говорилось, что более 100 человек остались на улице после закрытия Нарвского погранпункта, многие остались ночевать на Петровской площади, стараясь сохранить свои места.