Пэрис Хилтон ответила на слухи о беременности

Светская львица Пэрис Хилтон ответила на слухи о своей первой беременности.

В своем подкасте This is Paris 40-летняя звезда опровергла сообщения. «Я не беременна. Пока нет. Подожду, пока не сыграем свадьбу», — сказала она. По ее словам, в слухах виноват бюстгальтер из ее новой линейки белья. «Я надела его на ужин со своим женихом, кто-то сделал какие-то снимки, продал их, нашли свой источник, который подтвердил, что я беременна», — рассуждает она.

По словам знаменитости, она уже привыкла к слухам о своей беременности и ждет не дождется времени, когда это будет настоящей новостью.

Пэрис Хилтон уточнила, что дочь от своего жениха Картера Реума она назовет именем Лондон. Имя для мальчика тоже должно повторять название города или страны. «Это секрет, не хочу, чтобы кто-нибудь украл мою идею», — призналась она.

Свадьба Пэрис Хилтон назначена на 2022 год.

О том, что Хилтон станет мамой, СМИ сообщили 27 июля.