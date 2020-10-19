Асмус рассказала о своей самой стыдной роли

Актриса Кристина Асмус в Instagram рассказала о своей самой стыдной роли.

Такой ролью она называет свое появление в фильме Сарика Андреасяна «Что творят мужчины». Ей пришлось раздеться до нижнего белья и сниматься в постельной сцене с экс-резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым.

Также она рассказала, что стесняется раздеваться перед камерой.

В комедии «Что творят мужчины» Асмус снялась в 2013 году, когда параллельно играла в сериале «Интерны».

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