Асмус рассказала о своей самой стыдной роли
Александра Лисица
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Актриса Кристина Асмус в Instagram рассказала о своей самой стыдной роли.
Такой ролью она называет свое появление в фильме Сарика Андреасяна «Что творят мужчины». Ей пришлось раздеться до нижнего белья и сниматься в постельной сцене с экс-резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым.
Также она рассказала, что стесняется раздеваться перед камерой.
В комедии «Что творят мужчины» Асмус снялась в 2013 году, когда параллельно играла в сериале «Интерны».
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