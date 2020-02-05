Deftones впервые за шесть лет выступят в России

Ню-метал-группа Deftones выступит в Москве на фестивале Park Live, сообщается на странице мероприятия «ВКонтакте».

Первое за шесть лет выступление группы в России состоится 12 июля в Парке Горького.

Билеты поступят в продажу 7 февраля.

В 2020 году Deftones собираются также выпустить первый за четыре года и девятый в дискографии альбом.

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