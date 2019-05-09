Американский актер Мел Гибсон сыграет Санта-Клауса в независимой комедии Fatman («Толстяк»). Об этом сообщает The Variety.

Как отмечается, съемки должны начаться в начале 2020 года в Канаде. В фильме речь пойдет о неуклюжем Санта-Клаусе, который борется с убытками своего бизнеса. В это время 12-летний подросток нанимает киллера, чтобы убить его за то, что нашел кусок угля в рождественском чулке.

Ранее Мел Гибсон и Шон Пенн тряхнули бородами в трейлере «Профессора и безумца».