Пугачеву хотят лишить ежегодного дохода в 28 млн рублей в России

Адвокат Александр Трещев дополнил исковое заявление на 1,5 млрд рублей против Аллы Пугачевой, потребовав лишить певицу возможности получать еще и авторские отчисления за свои хиты в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщают источники, ежегодный размер заработка Пугачевой в РФ составляет 28 млн рублей. В эту сумму входит, в том числе, использование композиций исполнительницы на отечественных музыкальных площадках. Все выплаты осуществляются через Российское авторское общество.

Основная причина дополнения иска, по словам Трещева, заключается в том, что российский бизнес не должен поддерживать позиции артистки, которые он считает антироссийскими.

Накануне Трещев потребовал через суд взыскать с Аллы Пугачевой 1,5 млрд рублей. В исковом заявлении юрист возмутился тем, что знаменитость в недавнем интервью Гордеевой положительно охарактеризовала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Позднее СМИ заявляли, что против Пугачевой могут возбудить уголовное дело после слов о Джохаре Дудаеве в интервью. Ее могут обвинить в нарушении статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма.

